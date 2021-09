Azcón: "Con virus o sin virus, El Pilar es El Pilar"

Zaragoza se prepara para vivir su Semana de El Pilar más diferente. El Ayuntamiento ultima los detalles de actos como la Ofrenda de Flores o la entrega de las distinciones de la ciudad. "El 12 de octubre es El Pilar. Con virus o sin virus, El Pilar es El Pilar. El Gobierno de Aragón ha decidido no hacer fiestas como tal con actos como el pregón. No será como recordamos los Pilares de toda la vida. Haremos las cosas distintas, con más seguridad, pero tampoco nos olvidaremos de que es la semana de El Pilar", ha asegurado en COPE el alcalde, Jorge Azcón.

Las inscricpciones individuales para la Ofrenda de Flores ya están abiertas pero todavía hay muchas dudas de cómo serán los actos de estos días. En cuanto a la Ofrenda, desde Cultura se anunció que parte de su recorrido se haría "tapado" por una malla para evitar los espectadores se agolparan. "Ya veremos cómo acaba siendo. En Cultura están buscando distintas alternativas. Lo importante no es que sea oculta, sino que no haya aglomeracones", afirma el alcalde.

"Queremos que se vea la Ofrenda y cuánto más, mejor. Sin embargo, no podemos dejar que haya aglomeraciones de espectadores. Por eso en algunas zonas tendremos que pensar en alternativas. No sé si en alguna de estas zonas habrá que dificultar la visibilidad para que no haya aglomeraciones. No puede haber zonas con cientos o miles de zaragozanos", asegura Azcón en COPE.

Lo que sí habrá es acto de entrega de las distinciones de la ciudad el próximo 9 de octubre con Ricardo Mur, presidente de CEOE en Aragón, recibieron la Medalla de Oro de Zaragoza: "Cualquie otro acto de estas características, como un Pleno del Ayuntamientod e Zaragoza o un concierto con todo el mundo sentado, se puede hacer. Por tanto, lo que se pueda hacer, se hará. ¿Por qué se puede hacer un Congreso médico y un acto con 100 personas no se va a poder hacer? Con aforo y medidas de seguridad, soy partidario de hacer todo lo que se pueda hacer".

LA SUBIDA DE LA LUZ TAMBIÉN AFECTA AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene otro importante frente abierto en la subida de la factura de la luz. Se estima que este año el recibo municipal se incrementará en, al menos, dos millones y medio de euros hasta rozar los 20 millones. Todo ello puede afectar a otras inversiones que estaban previstas en la ciudad.

"El fuerte incremento de la factura de la luz influye en el Ayuntamiento. Pagaremos mucho más dinero de energía, incluso más que otras ciudades porque el anterior equipo de gobierno cambió el sistema de pago de la energía. Esa subida de la luz, la vamos a notar también en los servicios sociales. Se han duplicado el número de familias que acuden a los servicios sociales y se puede incluso, volver a duplicar. Hay muchas familias que actualmente, no puede pagar la factura de la luz. Eso lo acaba pagando el Ayuntamiento", asegura Jorge Azcón en COPE.

Por último, el alcalde de Zaragoza ha mostrado su apoyo a la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Aragón de la que ha dicho que se siente "muy orgulloso". Hace una semana se organizó un acto de recuerdo a las víctimas del atentado de ETA en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de la Avenida Cataluña. Una convocatoria que servía como respuesta a los actos organizados en el Pais Vasco en apoyo al terrorista Henri Parot.

Parot fue quien puso el coche bomba en el atentado de la Casa Cuartel y sobre él pesan más de 80 asesinatos: "Fue un asesino, un monstruo y un desalmado. Los zaragozanos tenemos el suficiente talante como para recordar a las víctimas del terrorismo y a los héroes de la democracia. Se ha acabado esto de que los actos en recuerdo de las víctimas sean actos de segunda. Siempre nos encargaremos de ayudarles a montar la infraestructura que sea necesaria".

Síguenos en Twitter y Facebook