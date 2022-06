Azcón: “La coalición goza de buena salud y está dispuesta a culminar con éxito cada uno de sus compromisos”

Un nuevo campo de fútbol para la ciudad es el gran proyecto con el que el gobierno municipal PP-CS quiere terminar la legislatura. El alcalde, Jorge Azcón, y la vicealcaldesa, Sara Fernández, han hecho balance de los tres años de gobierno. Un gobierno que ha vuelto a mostrar sintonía y que pone el acelerador para concluir los acuerdos que ambos partidos acordaron hace tres años para formar la coalición.

Tres años en los que han conseguido ejecutar -o están en proceso de ejecución- el 87% de las 81 medidas del documento de acuerdos. “La coalición goza de buena salud y está dispuesta a culminar con éxito cada uno de sus compromisos”, ha destacado el alcalde, Jorge Azcón.

En este tiempo han conseguido reducir la deuda municipal en 165 millones de euros y han bajado impuestos, con un plan de atracción fiscal que ha permitido la llegada de nuevas empresas, la creación de 2.000 puestos de trabajo y una inversión empresarial de 900 millones de euros. Pero también han rebajado la presión fiscal a los ciudadanos.

“Volveremos a bajar el IBI en 2023 hasta el mínimo legal permitido. Seremos la gran ciudad de España que tendrá el mínimo legal, especialmente pensando en las familias”, ha dicho el alcalde, Jorge Azcón.

Además, a partir de septiembre arrancará el 'cheque familiar', al que se va a destinar 1,3 millones de euros. Toda la información estará disponible en la web municipal, una vez se aprueben las bases a partir de la próxima semana. Azcón ha explicado que “entre el 1 y el 28 de septiembre las familias de los nacidos en 2021, que hayan estado matriculados en 2022 en una escuela infantil no sostenida con fondos públicos, podrán solicitar ese cheque. Será una ayuda directa de 350, 500 o 700 euros, en función de la renta”.

Azcón también se ha referido a los proyectos desatascados, como las piscinas de La Almozara, Pontoneros o Tenor Fleta, cuya prolongación concluirá la próxima semana. Pero sobre todo: el nuevo campo de fútbol. “Este va a ser el año de la Romareda. Va a ser el año en el que se tomen decisiones importantes para culminar otro de los proyectos de los que se lleva hablando décadas en la ciudad pero que no ha conseguido ver la luz”, ha añadido Azcón.

Tres años en los que destacan también el programa de compras 'Volveremos', la llegada de 'Vive Latino' (en septiembre de 2022), el aumento de plazas en Policía Local y Bomberos, los proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad o la inversión en barrios. “A los grupos de la izquierda les gusta seguir con el 'mantra' de que no nos ocupamos de los barrios, pero tenemos más de 10 millones de euros en la Operación Calles”, ha señalado la vicealdaldesa, Sara Fernández.

El gobierno PP-CS ha estado al frente de una legislatura difícil, marcada por la pandemia, y ahora por la inflación y la reducción de ingresos. El alcalde ha dicho que tiene una espina clavada: que el gobierno de Pedro Sánchez no haya ayudado a los ayuntamientos durante la pandemia.

A pesar de todo, dicen, van a seguir trabajando con la misma o mayor intensidad.La vicealcaldesa ha dicho que “juntos hemos formado el mejor gobierno que ha tenido esta ciudad”. Pero no han despejado la duda de qué harán dentro de un año. “Es una fórmula que no hay que desdeñar porque ha funcionado, pero no vamos a cometer el error de comenzar la campaña electoral un año antes como otros grupos”, ha añadido el alcalde.

