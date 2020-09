Azcón acusa a Pedro Sánchez de "chantajear" a los Ayuntamientos

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, se ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. El alcalde ha reclamado para Zaragoza una parte de las ayudas de 5.000 millones de euros que el ejecutivo central va a repartir entre los Ayuntamientos para hacer frente al coronavirus. Este jueves el decreto de estas ayudas se aprueba en el Consejo de Ministros.

Zaragoza se queda sin un solo euro de estas ayudas por no tener ahorros. Así se pactó entre el Gobierno central y el presidente de la Federación Española de Municipios. Un acuerdo ante el que se han mostrado en contra más de 30 ciudades y 13 formaciones políticas diferentes. "¿Sabes lo mal que ha tenido que hacerlo Sánchez para que yo me ponga de acuerdo con Esquerra o PNV? ¿Sabes lo injusto y lo mal que hay que hacerlo para que todos nos hayamos puesto de acuerdo y digamos basta ya? Es increible", afirmaba Azcón en COPE.

Lo más justo sería, asegura Azcón, un reparto sin condiciones entre todas las comunidades autónomas: "Lo justo es que si se reparten 5.000 millones, se repartan entre todos. Ese dinero sale de los presupuestos generales del Estado. ¿Acaso los zaragozano no somos españoles o no contribuímos a los presupuestos generales con nuestros impuestos? Las necesidades son muy similares en todas las ciudades, no puede haber una discriminación porque a la Ministra no le salgan las cuentas".

Tal y como está contemplado ahora mismo ese reparto de fondos, Azcón considera que es un chantaje del ejecutivo central a los Ayuntamientos. "El chantaje consiste en que para ayudar a los Ayuntamientos, estos previamente deben dar sus ahorros a Sánchez", afirma Azcón.

El alcalde ha lamentado que la unión entre ejecutivo y oposición que se da en la DGA no tenga reflejo en el Ayuntamiento de Zaragoza donde el PSOE no apoya las reivindicaciones económicas del equipo de gobierno. Además, también se ha referido a la suspensión de las Fiestas del Pilar. La Medalla de Oro de la ciudad se entregará al personal medico y de enfermería por su labor ante el coronavirus. Ese acto se mantendrá, junto con la entrega de titulos de hijos adoptivos y predilectos. Lo que no habrá es ofrenda y por eso se invita a los zaragozanos a engalanar sus balcones.

