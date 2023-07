Estaba claro que una vez pasada la vorágine del 23J, y con los resultados electorales en la mano, las negociaciones para conformar el futuro Gobierno de Aragón iban a despegar, después del letargo en el que había estado sumidas las últimas semanas.

El presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado que este mismo martes se va a poner en contacto con los tres partidos que han mostrado su disposición a facilitar la formación de Gobierno, es decir, Vox (7 diputados), Teruel Existe (3 diputados) y PAR (1 diputado). Y aunque sus preferencias “no han cambiado”, Azcón no descarta ahora “ningún escenario”, lo que en la práctica significa que se abre la puerta a la entrada en el Gobierno de la formación que preside Santiago Abascal.

Azcón ha sido cuidadoso en sus palabra y ha evitado pronunciar la frase “gobernar en solitario”, como había repetido en innumerables ocasiones. “La gobernabilidad vamos a buscarla teniendo en cuenta que debe ser un gobierno de amplia base, con el mayor número de apoyos posibles, y que sea estable, en un momento de máxima incertidumbre política general”, ha explicado.

No obstante, ha matizado que se refiere a los apoyos en la investidura, no en la conformación del Gobierno, que no quiere “prejuzgar porque las negociaciones comienzan ahora”. Hay que recordar que Vox y Teruel Existe se excluyen mutuamente de la formación de Gobierno. En cualquier caso, si Vox mantiene su postura de no abstenerse y votar “sí” solo si entran en el Gobierno, las cuentas están claras. La suma con Vox es la única que le garantiza a Azcón la mayoría.

¿Pero qué ha cambiado en la última semana para que el discurso ahora sea este? El líder del PP ha tirado de datos para comparar los resultados de las elecciones generales con las de las autonómicas y municipales del 28 de mayo: El PP ha ganado fuerza (pasa del 35,55% al 36,33% de votos) y Vox también (del 11, 25 al 14,65%). Por el contrario, Teruel Existe ha pasado del 4,99 al 2,86% de los sufragios mientras el PAR ha obtenido un residual 0,57%, frente al 2,1% que sacó el 28M.

Pero, sobre todo, ha cambiado el escenario nacional. Y eso afecta al Gobierno de Aragón. El líder del PP tiene claro que el poder que tienen ERC, Junts y Bildu supondrán que eleven sus peticiones y Pedro Sánchez no tendrá problema en claudicar. “El Gobierno de Aragón tiene que hacer todo posible para que tengan el menor poder de decisión posible porque quieren que Aragón sea una comunidad de segunda y no lo vamos a permitir”, apunta.

Preguntado sobre las posibles líneas rojas en la negociación, Azcón ha asegurado que “las posiciones del PP en violencia de género o en el trasvase ni nada que esté en el programa electoral ha cambiado después de las elecciones”. “Es evidente que habrá un programa de Gobierno pero no estamos dispuestos a renunciar a nuestros valores”, ha aclarado.

En cualquier caso, Azcón tiene claro que “no habrá repetición electoral en Aragón”.

TRASPASO DE PODERES

Todos los consejeros de la DGA se reunirán el próximo viernes con los diputados del PP Roberto Bermúdez de Castro y Fernando Ledesma para informarles de la situación de sus respectivas áreas al final de la legislatura.

Los dos diputados se han reunido este martes con la consejera de Presidencia y portavoz del gobierno en funciones, Mayte Pérez, en un ambiente, ha dicho Bermúdez de Castro, “cordial” y de “absoluta normalidad”, en el que se ha fijado el calendario para el traspaso de poderes.

Se trata de un traspaso recogido en la reciente Ley de Presidencia aprobada por el actual gobierno para “facilitar la información y ser transparentes”, como ha explicado Mayte Pérez en una rueda de prensa al término de la reunión.

“Tenemos ganas de que todo quede en su sitio y haya una foto fija de cada uno de los ámbitos de gobierno”, ha subrayado Pérez, quien ha destacado la necesidad de los gobiernos de “velar por la credibilidad y lealtad institucional y hacerlo lo mejor posible para que la institución no sea cuestionada por su utilización”.

Así, el encuentro del viernes comenzará con las explicaciones de la consejera de Economía, Marta Gastón, y de los técnicos de Hacienda, dado que el consejero del ramo, Carlos Pérez Anadón, forma parte de la mesa de las Cortes, así como del de Medio Ambiente y Agricultura, Joaquín Olona.

En la segunda reunión, también ese mismo viernes, participarán el consejero de Educación, Felipe Fáci, y las consejera de Sanidad, Sira Repollés, y Ciudadanía y Servicios Sociales, María Victoria Broto.

Según ha apuntado Bermúdez de Castro en una rueda de prensa previa a la de Pérez, estas sesiones servirán para plantear dudas o saber cómo están algunas cuestiones para, “cuando se constituya el gobierno, tener toda la información necesaria para tomar las medidas adecuadas o saber exactamente la situación de los temas”.

Cuestiones como el decreto de la sequía, de la situación del colegio María Zambrano de Zaragoza afectado por la tormenta del pasado 6 de julio, las listas de espera en Sanidad, las ambulancias o el nivel de ejecución de los fondos europeos serán algunos de los aspectos en los que incidirán los diputados populares, que esperan que el viernes la reunión transcurra en el mismo “buen tono” que la de este martes. El objetivo es profundizar en aspectos más concretos y una vez hayan podido analizar la documentación que se les ha entregado en este primer encuentro.

Bermúdez de Castro ha recordado asimismo que el consejero de Vertebración del Territorio, Vivienda y Movilidad, José Luis Soro (CHA), ya les entregó la documentación hace un mes y también disponen del informe de la consejería de Industria, Energía y Turismo por parte de Arturo Aliaga (PAR).

