El Ayuntamiento de Zaragoza recurre la sentencia del TSJA sobre Torrevillage

El Ayuntamiento de Zaragoza recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declaraba nulo de pleno derecho el Plan Especial de construcción del centro comercial de outlet Torrevillage, en los terrenos de la antigua fábrica de Pikolín.

El TSJA consideró el pasado mes de febrero que este Plan Especial para construir Torrevillage no se ajustaba a la legalidad recogida en el marco de una norma superior, el Plan General de Ordenación Urbana. Ese Plan Especial había sido aprobado previamente en Pleno municipal por PP, PSOE y Ciudadanos.

Esos mismos tres partidos se han vuelto a unir en la Comisión de Urbanismo para sacar adelante el recurso a la decisión del TSJA. El PSOE además ha presentado un voto particular, también apoyado por PP y Ciudadanos, para modificar el Plan General de Ordenación Urbana y poder llevar a cabo la construcción de Torrevillage.

El consejero de Urbanismo, Pablo Muñoz, ha anunciado que no lo autorizará en esta legislatura: "Hay ya un acuerdo politico entre PP, PSOE y CS de modificar el PGOU. Esta legisltura no se hará. No vamos a modificarlo para hacer legal lo ilegal, pero ya están presentrando sus intenciones de cara a las elecciones. Harán una recalificacción a la carta".

Por su parte, Chunta Aragonesista propone modificar el plan especial de Torrevillage para ajustarlo a la legalidad. En la Comisión de Urbanismo también se ha aprobado la licencia de obras para la tercera planta de la Harinera de San José, así como la catalogación de nivel A para Harinera de Casetas. También se ha dado el visto bueno a la ampliación de MercaZaragoza y se protege el edificio de TorreRamona para impedir su demolición.

