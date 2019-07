El Ayuntamiento de Zaragoza quiere normalizar las relaciones con la Iglesia

El alcalde de la capital, Jorge Azcón, se ha reunido esta mañana con el arzobispo de Zaragoza, Don Vicente Jiménez. Un encuentro que se enmarca dentro de las visitas protocolarias que está realizando el alcalde. En este caso, además, para intentar normalizar la relación después de años de confrontación entre ambas instituciones.

"Venimos de una época en la que la confrontación ha sido más normal de lo que nos hubiese gustado. Por lo tanto, visitar y normalizar las relaciones con todas las instituciones es algo que va a beneficiar a la ciudad", ha dicho el alcalde, quién apuesta por "solucionar problemas en lugar de crearlos".

Una confrontación avivada por el anterior gobierno de Zaragoza en Común para que la Iglesia pague el IBI o para arrebatarle la propiedad de La Seo. Para el alcalde, estos debates están zanjados. Sobre el IBI recuerda que el Concordato con la Santa Sede y la Ley de Haciendas Locales así lo establece -al igual que ocurre con otras fundaciones y ONGs, que tampoco pagan-. "Es un debate que le ha interesado a la izquierda pero que está resuelto por la ley. Afecta también a otras instituciones, declaradas de Interés General, que se entiende que lo que aportan a la sociedad es bastante más de lo que supone pagar un IBI", ha indicado Azcón.

Y sobre las inmatriculaciones, Azcón cree que es un tema que no tiene más recorrido. "Creo que jurídicamente había una escasísima base. Había argumentos jurídicos, no sé si inventados, pero sí muy forzados" y "defender que La Seo no es propiedad de la Iglesia cuando lleva siglos en su posesión es saber muy poco de Derecho", ha defendido el alcalde.

En este encuentro el alcalde y el arzobispo sí que han abordado cómo potenciar la imagen de la Basílica del Pilar. "Esa oportunidad que tenemos hay que saber aprovecharla mejor de lo que se ha aprovechado en estos últimos años. Es un elemento de atracción turística y, por lo tanto, de generación económica de primer orden para la ciudad de Zaragoza, y queremos potenciarla más de lo que se ha potenciado en estos últimos años".

En cuanto a la presencia de la Corporación Municipal en los actos religiosos, Azcón ha dicho que seguirán defendiendo la libertad de los concejales para que puedan asistir a procesiones y actos tradicionales si así lo desean.

