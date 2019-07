El Ayuntamiento de Zaragoza estudia cómo mejorar el tráfico en el entorno de la Plaza Paraíso

El Ayuntamiento de Zaragoza estudia cómo mejorar el tráfico en el entorno de la Plaza Aragón, Paseo Constitución y Paseo Pamplona. La consejera de Servicios Públicos, Natalia Chueca, ha anunciado cambios de cara a otoño. Hasta esa fecha los servicios de movilidad del consistorio estudiarán cómo aliviar el tráfico rodado de una zona en la que el tranvía tiene prioridad semáforica, por la que pasan 11 líneas de autobús urbano diferentes y los semáforos están en rojo un 70% del tiempo. Chueca ha adelando que "variando la prioridad semáforica, sin que suponga un perjuico para el tranvía con un ajuste de algunos segundos, quizás podría mejorar el tráfico de los autobuses y de los coches particulares".

"Si las pruebas son favorables cuando llegue en otoño y la vuelta al tráfico masivo, con los autobuses escolares y fin de las vecaciones, confíamos en tener la medida implantada y mejorar el tráfico en la ciudad", ha indicado.

Primera comparecencia de la consejera en la comisión de hoy. Entre sus prioridades: realizar una operación rescate de los servicios públicos esenciales -limpieza, zonas verdes y poda-; y estudiar las necesidades de movilidad, más allá de la bici. Según ha explicado un 46% de los desplazamientos en Zaragoza se realizan a pie. Un 24% en transporte público, un 27% en vehículo privado y un 3% en bici. En los últimos años se han invertido 4.000.000 de euros en carriles bici y apenas 1.000.000 en operación asfalto. Por eso, dice, hay que atender otras prioridades. "Hay que estudiar las necesidades, cuáles están bien cubiertas y cuáles no. Hay algunos carriles bici que no se han realizado con todas las garantías de seguirdad y pueden resultar peligrosos. Será ahí donde hagamos modificaciones", ha añadido la consejera.

Chueca, por cierto, rechaza ampliar el servicio público de Bizi Zaragoza. Y estudiarán hasta 2023, cuando termina el contrato, si "responde a las necesidades de los ciudadanos o se trata de un sistema agotado", puesto que los usos han pasado de 40.000 en 2012 a 22.000 en la actualidad. En cuanto a una segunda línea del tranvía, la consejera lo rechaza por su coste, y porque -dice- es estructura rígida que no se adapta a las necesidades de movilidad actuales y de futuro.

Otro tema que la consejera deberá seguir de cerca es la implantación de los sistemas de movilidad compartida, sobretodo de los patinetes eléctricos. Al día se registran 1.500 usos de los públicos, a los que habría que sumar los privados. Hasta la fecha la Policía ha puesto 41 sanciones por mal estacionamiento, es decir, fuera de aparcabicis o próximos a fachadas. De esas 41, 27 son graves y las multas son de 100 euros.

El concejal de Zaragoza en Común y anterior responsable de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha criticado que el nuevo gobierno no exija a las dos empresas que prestan el servicio la instalación de aparcabicis donde estacionar los patinentes. Así lo recogía, dice, el canón. Según Cubero deberían destinar 15.000 euros (7.500 cada una) a nuevos aparcabicis y el nuevo gobierno "no vela porque las exigencias se cumplan". Chueca le ha constestado que no está recogido en los pliegos. "Si llegaron a ese acuerdo extralegal del que no queda constancia, difícilmente se les va a poder exigir", ha insistido.

En esta comisión, el concejal delegado de Bomberos, Alfonso Mendoza, ha anunciado que el nuevo Parque de Bomberos de Casetas estará en funcionamiento en el plazo de 3 a 6 meses. El traslado se hará de forma paulatina.

