Ayuntamiento de Zaragoza y DGA tienden puentes

El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón han conseguido desbloquear algunos asuntos que, durante algún tiempo, habían mantenido a los dos instituciones alejadas. Y todo gracias al primer encuentro bilateral, DGA-Ayuntamiento, que ha servido para tender puentes de colaboración y acuerdos en material urbanística, de medio ambiente y de financiación.

Uno de estos acuerdos tiene que ver con las transferencias económicas que recoge la Ley de Capitalidad para la prestación de competencias impropias. Por uno lado el convenio económico financiero se incrementa, y pasa de 13.500.000 euros a 16.500.000 euros para este ejercicio. Se seguirá aumentando en 1.500.000 cada año hasta llegar a los 21.000.000 en 2024. De otro lado, la DGA irá actualizado lo que se llama fondo incondicional de capitalidad, que estaba estancado en 8.000.000 desde 2017. Este año será de 8.300.000, por lo pendiente de 2018.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha destacado que “sobre esta cuestión ya no tendremos que discutir los políticos. Habrá un criterio qué dirá que ingresos le corresponden a Zaragoza cada año en función de las liquidaciones presupuestarias”.

Acuerdo también para proceder a la segunda fase del sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid. Por lo pronto el Ayuntamiento destinará este año 1.500.000 euros para licitar el proyecto. Del mismo modo, ambas administraciones han destacado la voluntad de desatascar la ampliación de Plaza, después de que los informes municipales desaconsejando la ampliación, “dentro del cumplimiento estricto de la legalidad”. El objetivo, ha dicho el alcalde, es “dar seguridad jurídica”, y dar una imagen de “seguridad económica” a los proyectos que quieran asentarse en la plataforma.

En este encuentro, el Ayuntamiento también se ha comprometido a suspender los procedimientos judiciales que inició el gobierno de Zaragoza en Común contra el Gobierno de Aragón por los juzgados de la Plaza del Pilar y encontrar una solución consensuada.

Sobre la mesa quedan otros asuntos: como el Impuesto de Contaminación de las Aguas (el ICA), la deuda que la DGA mantiene con el consistorio por las obras del tranvía o la reforma de la Romareda. Todavía no han abordado estos asuntos, de los que se encargarán grupos de trabajo más específicos.

Por lo pronto, las dos instituciones han querido dar una imagen de colaboración y voluntad de acuerdos. “Sentados alrededor de una mesa los políticos si nos empeñamos en llegar a acuerdos descubrimos que las afinidades, semenjanzas y aquello que nos une es más importante que lo que nos separa”, ha indicado el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Y la bilateral ha servido de “entrenamiento. Se han creado los instrumentos necesarios para que la bilateralidad no sea episódica, sino que se vaya practicando permanentemente y sea una tarea cotidiana”, según ha dicho el presidente.

Lambán ha indicado que tiene muchas ideas en ciernes para Zaragoza, que pueden contribuir a que la ciudad “sea más grande porque eso significará que Aragón también será más grande”.

No sabemos si se refiere a alguno de los edificios de la Expo, para los que Lamban parece que tiene algunos planes que no hay querido revelar. Lo que sí ha dicho es que la Romareda tiene que estar en condiciones para poder competir -en 2030- como una de las sedes de un futuro Campeonato Mundial de Fútbol o de los Juegos Olímpicos de Invierno. Esperan un acuerdo lo antes posible. Pero no han querido avanzar nada porque “el día que hablemos lo contaremos todo. Y mientras no lo contemos todo, no diremos absolutamente nada”, ha dicho Lambán.

