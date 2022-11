El Ayuntamiento de Zaragoza aprueba la modificación del PGOU para construir el nuevo campo de La Romareda

El Ayuntamiento de Zaragoza da un paso más para construir un nuevo campo de fútbol en la ciudad y aprueba la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá la operación, mediante la explotación de los suelos de uso terciario en el entorno de La Romareda. Este cambio permitirá incluir 20.500 m2 de comercios y oficinas para financiar el nuevo campo de fútbol. El nuevo estadio ampliará su superficie hasta los 47.400 m2 para garantizar los 45.000 asientos que se exigen para ser una de las sedes del Mundial de 2030.

Pero la aprobación no ha contado con la mayoría deseada que buscaba el gobierno PP-Cs. El PSOE ha sido el único grupo que ha votado en contra. Los socialistas han mostrado sus dudas sobre la operación que anunció el alcalde. Creen que el gobierno sigue ocultando información. El concejal, Horacio Royo, habla de “urgencias electorales del alcalde”. De cara a la aprobación definitiva en el pleno del día 29 de noviembre el PSOE pide conocer el valor de los suelos, el destino de los suelos sobrantes que no se van a incorporar a la explotación del campo y el modelo de explotación. “Si quiere un acuerdo, vaya por ahí y llegaremos a decir un 'Si' tan convencido como el 'No' de hoy”, ha señalado Royo. “Si no quiere negociar, si no quiere un proyecto de ciudad y sólo quiere un juguete electoralista con el que buscar la confrontación, deje de acusar al PSOE de bloquear. Tiene lo votos suficientes”, ha añadido.

El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, asegura que todas estas dudas no se pueden resolver ahora, pero garantiza que una vez aprobada la modificación del PGOU “empezaremos a hablar y pactar con los grupos el siguiente escenario: la construcción del nuevo de fútbol”. Ha dicho que todo se “hará con los filtros legales, jurídicos y económicos”.

Sobre la posición de los socialistas, Serrano opina que “el PSOE entiende que la construcción del campo de fútbol favorece los intereses electorales del alcalde Azcón y, por lo tanto, no se espera nada de ustedes que no sea bloquear el proyecto”. Al respecto, ha indicado que el calendario corre en contra. Y que, para ser sede del Mundial de 2030, las máquinas tienen que empezar a trabajar a finales de 2023.

Vox ha votado a favor de modificar el PGOU. Pero advierten de que no es un cheque en blanco y siguen demandando información sobre la inversión o el tipo de concesión. Zaragoza en Común y PODEMOS se han abstenido. Desde la formación morada, Fernando Rivarés, pide -por escrito- que no se cuestione el carácter público del campo y del suelo, que las obras se puedan compaginar con los partidos y que los rendimientos sirvan para financiar el proyecto de Ciudad del Deporte. El consejero Serrano ha recogido el guante y ha aprovechado para interpelar a la DGA. “Hay una opción que pasa por incorporar suelos de la DGA y, por lo tanto, sería una manera de que dejen de oponerse al campo y se incorporen al consenso”, ha señalado.

Síguenos en Twitter y Facebook