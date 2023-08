El Ayuntamiento de Zaragoza activa de nuevo la alerta amarilla por altas temperaturas

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado la alerta amarilla, en lo que podría ser la cuarta ola de calor de este verano. La alerta se dará por finalizada el martes a las doce de la noche, aunque podría prolongarse en función de las previsiones para los próximos días.



Según la Agencia Estatal de Meteorología, los termómetros alcanzarán una máxima de 40 grados este viernes, sábado y domingo, y las temperaturas mínimas se situarán entre los 23 y 25 grados. Como dice Rafael Requena delegado territorial de AEMET en Aragón, lo que es extraordinario es "lapersistencia del calor, cuando el pico de calor llega pasados unos días con altas temperaturas, la sensación de calor es mayor". "No va a ser solo el finde de semana, posiblemente los picos más altos de temperatura vengan el lunes o el martes", concluye Rafael Requena.

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el Ayuntamiento ha tomado algunas medidas para hacer más llevadera esta ola de calor. Entre ellas destaca la reducción del precio en las piscinas municipales, donde los adultos tendrán que pagar 2 euros y medio y los menores de edad 2 euros igual que los mayores de 65 años y pensionistas. También los parques y espacios abiertos estarán vigilados por parte de los agentes de Protección Civil y los servicios sociales informarán de las precauciones que deben tomar sobre todo las personas mayores y los colectivos más vulnerables

¿Qué precauciones debemos tomar para afrontar el calor?

El Gobierno de Aragón nos da tres recomendaciones fundamentales.La primera, se recomienda no realizar actividades que exijan esfuerzo físico importante cuando las temperaturas de calor sean altas. La segunda es realizar actividades en la mañana o en el atardecer cuando las temperaturas no sean altas. La tercera es no dejar a los niños, ancianos o animales en coches con las ventanas cerradas.

¡Cuáles son los síntomas más comunes?

Desde el Gobierno de Aragón advierten también de que los síntomas más comunes suelen ser debido a una exposición muy intensa y corta o a una exposición mantenida, aunque de menos intensidad. Entre los síntomas destacan, agotamiento, calambres, irritación de piel o quemaduras y temperatura corporal elevada.

¿Qué hacer si tengo alguno de los síntomas?

Buscar refugio en la sombra o en un lugar con aire acondicionado, tomar alguna bebida fresca, siempre y cuando no lleve alcohol, bañarse o ducharse con agua fresca y ponerse ropa ligera. Si los síntomas que aparecen son graves, como pueden ser pérdida de conocimiento, dolor de cabeza, o vómitos es fundamental acudir a un servicio de urgencias. Teléfonos de emergencia son 061 y 112.

Síguenos también en Twitter y Facebook.