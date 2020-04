El Ayuntamiento suprime las tasas municipales durante el Estado de Alarma

Los comercios, la hostelería, autónomos, pymes e industrias no pagarán tasas municipales mientras dure el confinamiento. Nuevas decisiones que toma el Ayuntamiento de Zaragoza para ayudar, en lo posible, a estos sectores.

El Ayuntamiento suprime, mientras dure el Estado de Alarma, las tasas de badenes y veladores, y la de mercados ambulantes; y tampoco se cobrará la parte variable de la tasa de depuración y saneamiento de agua y de recogida de basuras. Además, retrasa de 15 de junio al 30 de junio el pago del impuesto de circulación. En este sentido, el Gobierno de Zaragoza ya fraccionó el pago del recibo del IBI con el objetivo de generar 40.000.000 de euros de liquidez en empresas, comercios y familias de la ciudad.

"El propósito es que tengan la mayor liquidez posible", ha dicho la vicealcaldesa, Sara Fernández. "Es una obligación moral y fiscal que tenemos que hacer como responsables públicos", ha dicho la consejera de Hacienda, María Navarro.

El Ayuntamiento dejará de recaudar por todos estos conceptos 2.850.000 euros. De momento, la medida afectará a las cuotas correspondientes a la segunda mitad del mes de marzo y al mes de abril, aunque se alargará a mayo si se prorroga el Estado de Alarma. "No vamos a hacer lo que han hecho otras administraciones. Si no hay actividad, no vamos a cobrar tasas ni impuestos durante lo que dure el Estado de Alarma", ha añadido Navarro.

La consejera insiste en que seguirán trabajando para apoyar al tejido empresarial de la ciudad. Y urge al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España a que se ponga a trabajar en ello. "No están tomando las medidas contundentes para apoyar al tejido económico, industrial, hostelero, empresarial y a los autónomos, que están esperando ayudas mayores por parte de las administraciones públicas. Y desde este Ayuntamiento haremos todo lo que podamos hacer", ha dicho Navarro.

La responsable de Hacienda también ha explicado que, dada esta situación excepcional, el Ayuntamiento sólo está autorizando gastos relacionados con la ayuda social y los colectivos vulnerables. Y ha dicho que el presupuesto de este año cambiará de manera radical. Están estudiando todavía cómo afectará la pandemia a la situación económica del Ayuntamiento, cuánto dejarán recaudar vía impuestos, tasas, transporte público; o si dejarán de percibir transferencias del Estado y de la DGA. "Sería precipitado hacer modificaciones presupuestarias o un presupuesto nuevo, como pide la oposición," sin saber todo esto.

