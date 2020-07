El Ayuntamiento propone convertir locales vacíos en viviendas o aparcamientos

El gobierno PP-CS propone convertir locales vacíos de planta baja en viviendas, zonas de aparcamiento o para usos culturales. El miércoles llevarán a la comisión de Urbanismo la propuesta de modificar el Plan General de Ordenación Urbana para dar cabida a estas opciones. En la ciudad, según el último informe de ECOS (Federación de Comercios y Servicios de Zaragoza y Provincia) hay más unos 2.200 locales vacíos. Ahora, con la crisis, habrá más. El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, propone que cuando estos locales lleven más de 2 años cerrados se les pueda dar otro uso, con el único objetivo de frenar el deterioro urbano en las zonas más degradadas de la ciudad.

“No intentamos restar interés comercial a los locales. Al contrario, sumar otro tipo de intereses a aquellos locales comerciales que la historia reciente de la ciudad ha demostrado que ya no son útiles, o bien en los barrios en los que están o bien por los usos que tenían”, ha indicado Serrano.

De esta manera, los locales en desuso podrían destinarse a usos culturales, comunitarios, espacios de creación, estacionamiento de automóviles o vehículos de movilidad personal, almacenes compartidos o vivienda. En este caso, ha dicho que serán estrictos a la hora de no amparar situaciones de infraviviendas, para lo que elaborarán una zonificación para controlar especialmente las áreas en las que hay un mayor riesgo de que esto se produzca. Serrano ha aclarado que el Ayuntamiento no va a comprar locales, sino que se permiten nuevos usos a los existentes. El propietario o comunidad de propietarios deberán autorizar el uso para vivienda porque tendrán que cambiar los estatutos.

La propuesta está recogida en el Acuerdo para el Futuro de Zaragoza. El consejero Serrano ha dicho que intentará llegar a un acuerdo con los grupos -que podrán presentar sus propuestas- durante este mes de julio; pero cree que no habrá controversia. El PSOE ya ha mostrado su malestar por conocer la noticia a través de los medios de comunicación; y ponía algunas dudas encima de la mesa. “El gobierno tienen un problema a la hora de entender los consensos y no entendemos las prisas en presentar la propuesta. Además, en una primera lectura, hay otros elementos a los usos del suelo que nada tienen que ver, y que no entendemos porqué se incluyen en esta propuesta, que debería estar centrada en el desarrollo de ese acuerdo de la Comisión de Futuro”, ha indicado el socialista, Horacio Royo.

