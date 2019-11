El Ayuntamiento prohibirá a patinetes y bicis aparcar en las aceras del entorno de la Plaza de Los Sitios

El Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha una prueba piloto en el entorno de la Plaza de Los Sitios para prohibir el estacionamiento de patinetes, bicis y motos en las aceras. Para ello, se van a instalar nuevos espacios de aparcamiento en la calzada.

Esta prueba comenzará a finales de noviembre. Se va a poner en marcha en el entorno de la Plaza de Los Sitios, en un perímetro delimitado por el Paseo Independencia, Coso, Plaza San Miguel, Paseo de la Mina y Constitución. Además de bajar a la calzada los aparcamientos de bicis y patinetes, se incrementarán las plazas para estos vehículos, de 100 a 250. Será a costa de suprimir 22 plazas de turismos. La consejera de Movilidad, Natalia Chueca ha dicho al respecto que "hay aparcamientos subterráneos suficientes". "Antes no existían estos medios de transporte, que también tienen necesidad de espacio para aparcar y no puede ser sólo a costa del peatón", ha añadido.

El ayuntamiento se marca de plazo un mes para que la Policía Local pueda comenzar a multar a los usuarios que no aparquen bien. "A medio plazo se tendrá que multar. Pero vamos a dar el tiempo y la comunicación suficiente para dar a conocer la norma. No va a ser con la intención de ir a pillar, sino de poner orden y beneficiar al peatón", ha indicado Chueca. Para ello, el ayuntamiento va a poner en marcha, con la ayuda de la Policía, una campaña informativa.

Una vez concluído el periodo de prueba -que puede ir de tres a seis meses- se analizarán los pros y contras de esta medida para aplicarla en otras partes de la ciudad. "Es un periodo de aprendizaje", ha dicho la consejera. "Queremos llevarla al resto de la ciudad pero con garantías y sin generar complicaciones", ha añadido.

Por cierto, que la consejera ha confirmado que los cambios en la prioridad semafórica de la Plaza Paraíso han mejorado significativamente la circulación y la velocidad comercial de los autobuses urbanos.

Se trata también de una medida en pruebas, que elimina la prioridad semafórica de un tranvía cuando se cruza con otro en este entorno de la Plaza Paraíso. Antes, los dos tenían prioridad semafórica frente a los vehículos, pero ahora debe uno de ellos debe de parar unos segundos con el semáforo en rojo. La consejera ha dicho que no ha tenido afecciones en los tiempos del tranvía y por eso estudiarán aplicarlo en los dos sentidos.

Síguenos también en @CopeZaragoza