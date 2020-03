El Ayuntamiento lanza dos concursos de música y poesía para animar a los jóvenes a crear desde casa

Aprovechar los días de confinamiento por la crisis del coronavirus para fomentar la creatividad artística de los jóvenes es lo que propone el Ayuntamiento de Zaragoza con la convocatoria de dos concursos de música y poesía al que solo se podrán presentar trabajos realizados desde casa.

Esta iniciativa lanzada por el Servicio de Juventud del consistorio busca que la música, la literatura, la poesía, la ilustración o la creación audiovisual permitan convertir un tiempo de espera en una posibilidad de evasión y expresión artística.

Para ello, el Ayuntamiento ha adaptado los concursos que organiza a lo largo del año para fomentar el talento artístico de la población joven, y ha diseñado una nueva manera para participar desde casa, comenzando por la música y la poesía.

Desde de este viernes, 20 de marzo y hasta el 15 de abril, los jóvenes de entre 14 y 30 años podrán participar en el concurso de música ‘PopyRockenCasa’, la antesala a un evento que se celebrará en otoño y que en sus quince años de trayectoria ha permitido que cientos de grupos y solistas de la ciudad tengan su primera experiencia en escenarios.

Cristina García, concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza. | AYTO. ZARAGOZA

En total, cada concursante podrá presentar un máximo de dos temas musicales grabados en el domicilio en formato vídeo, que podrán ser de autoría propia o versiones de otros artistas. La duración no podrá superar los cuatro minutos y se aceptará cualquier estilo o tendencia musical. Eso sí, no se admitirán temas musicales que no respeten los derechos humanos o los valores democráticos, ni aquellos que sean ofensivos o irrespetusos con las personas.

Los participantes deberán enviar sus piezas al correo juventudzgz@gmail.com desde el 20 de marzo hasta el 15 de abril. Los temas serán publicados en el canal de Youtube de Juventud y se les dará difusión en redes sociales, por lo que tantos los participantes como el resto de interesados podrán disfrutar de ellos.

El concurso contempla tres premios; el ganador será galardonado con un espacio para actuar en directo en el evento PopyRock 2020 y recibirá un bono regalo de 150 euros para material musical e instrumental. Además, se seleccionarán dos temas finalistas que recibirán el mismo bono.

CONCURSO DE POESÍA

Al mismo tiempo, y dirigido a los jóvenes que quieran expresar su lado más poético, el Ayuntamiento lanza también el concurso #ConRasmiaencasa, una versión del festival de poesía joven de Zaragoza que una vez más se celebrará en otoño.

En este anticipo, los jóvenes en edades comprendidas entre los 14 y los 30 años podrán participar con un máximo de dos poemas en formato vídeo. Para ello deberán publicarlo en el “feed” de su cuenta de Instagram (no en “stories) con el hashtag #ConRasmiaencasa y etiquetando al Servicio de Juventud (@juventudZaragoza). El plazo de presentación será también del 20 de marzo al 15 de abril.

Y, al igual que en el concurso musical, se concederán tres premios. El ganador tendrá un espacio en el festival presencial para recitar en directo y recibirá un bono valorado en 100 euros para material literario. Además, los ganadores de los dos poemas finalistas recibirán también el mismo bono.

Para la concejala de Mujer, Igualdad y Juventud, María Antoñanzas, estas iniciativas pretenden fomentar la creatividad y ofrecer a los más jóvenes alternativas para llevar la situación de confinamiento en sus hogares de la mejor manera posible.

“Aprovechamos que la creatividad joven y las redes sociales no tiene barreras para lanzar estos concursos y animar a nuestros jóvenes a que den rienda suelta a la creación; dada la situación, seguro que salen propuestas muy interesantes”, ha comentado.

Por otro lado, Juventud mantiene las asesorías psicológicas, jurídicas, sexológicas y de estudios previstas para estos días, aunque, debido a la situación actual, serán de forma telefónica. También se podrán concertar nuevas a través del Cipaj.

FITNESS EN CASA

Por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza recomienda también practicar ejercicio físico en casa para mantener los hábitos de vida saludables; mejorar el austoestima y combatir el sedentarimo durante estos días de confinamiento.

Por ello, los centros deportivos municipales La Granja, Duquesa Villahermosa, José Garcés y el Siglo XIX publican en sus redes sociales, tanto en Facebook, Instagram como Youtube, vídeos con actividades de fitness para que los ciudadanos puedan seguirlas desde casa.

“Esta alerta sanitaria nos obliga a quedarnos en casa, pero desde la concejaía de deportes qno queremos que nadie se quede sin la posibilidad de mantener su actividad física. Creemos que es importante dotar de recursos a los ciudadanos en estos momentos complidados”, ha apuntado la concejala de Deportes, Cristina García.