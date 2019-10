El Ayuntamiento de Zaragoza refuerza la campaña 'No es No', contra las agresiones sexistas, de cara a las Fiestas del Pilar. A los ya conocidos como 'puntos seguros', donde las víctimas pueden denunciar estos comportamientos, se suma este año un nuevo servicio: los 'puntos violeta'. Son puntos de apoyo que se ubicarán en Valdespartera y la plaza del Pilar, los días de mayor afluencia de público. Contarán con personal especializado en trabajo social y violencia. El resto de espacios festivos, Auditorio, pabellón Príncipe Felipe, Plaza de toros, carpa Aragón, Carpa Delicias y los food trucks -además de Valdespartera, Espacio Zity y la plaza del Pilar-, contarán con 'puntos seguros'. En ellos, se ofrece atención sanitaria de Cruz Roja, y todo tipo de apoyo y asesoramiento a las víctimas.

"Voluntariado y personal de Cruz Roja asistirá a sesiones de formación sobre pautas de actuación ante una víctima de una agresión sexista o sexual", ha explicado la jefa de Servicio de Igualdad, Ana Gaspar. En los 'puntos seguros' "se presta ayuda y se establece el protocolo de actuación si la víctima quiere interponer una denuncia. Si es así, se contacta con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado -a través del teléfono 900 504 405-. Es un servicio las 24 horas, con atención social, guardia psicológica y atención jurídica por parte de un abogado", ha añadido Gaspar.

Asimismo, habrá reparto de chapas, mochilas y cachirulos con el lema 'No es No', y trípticos informativos -casi la mitad serán repartidos por los taxistas-. Otra de las medidas preventivas, aprobadas por la Junta de Seguridad Local, ha sido mejorar el alumbrado en determinadas zonas. Todo para garantizar unas fiestas tranquilas y respetuosas. "No hay fiesta si no hay respecto. Y en concreto si no hay respeto a las mujeres de Zaragoza o a las que vienen a visitarnos. Por eso, desde el Ayuntamiento de Zaragoza queremos impulsar esta campaña de tolerancia cero ante las agresiones sexuales. No son compatibles las agresiones y la falta de respeto a las mujeres con las Fiestas del Pilar", ha dicho el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.

