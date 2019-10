El Ayuntamiento buscará la colaboración público-privada para realizar inversiones en la ciudad

El Ayuntamiento de Zaragoza buscará la colaboración público-privada para salvar las inversiones del año que viene. En un desayuno informativo organizado por Heraldo de Aragón, el alcalde Jorge Azcón ha dicho que, debido a la mala situación económica del consistorio, el presupuesto no podría soportar nuevas inversiones en 2020.

Zaragoza es la ciudad más endeudada de España y el alcalde culpa a los gobiernos de izquierdas. Por eso, exploran nuevos proyectos para financiar las inversiones, como la instalación de parques eólicos o fotovoltaicos que vendan energía al ayuntamiento. "Sería desaprovechar una oportunidad increíble para que Zaragoza se convierta en la primera ciudad europea que pueda generar el 100% de la energía en parques de su territorio, sin tener que acudir al mercado al comprarla. Ese proyecto de generación de energía en las ciudades es otro de los proyectos en los que hay planes de negocio que permiten que la colaboración público-privada vea la luz, y en eso estamos trabajando", ha apuntado el alcalde.

Otro ejemplo de colaboración público-privada es la fórmula que buscan para la reforma de la Romareda. Pero en este caso, ha dicho, "sin acuerdo político, no habrá Romareda". Las aportaciones de la DGA se tendrán que negociar. Y está "convencido de que la aportación que quiera tener el Gobierno de Aragón será una aportación adecuada al proyecto final que se plantee desde el Ayuntamiento de Zaragoza y desde el Real Zaragoza".

Apuesta por crea una sociedad como la de San Mamés, aunque reconoce que la inversión será inferior a la del estadio bilbaíno, que costó 170.000.000. Y ha recordado que, como anteriores proyectos planteados, los aprovechamientos urbanísticos serán el método para sufragar las obras.

Comision bilateral DGA-Ayuntamiento después del 10-N

Las relaciones con la DGA se han recuperado y el alcalde ha anunciado que después de las elecciones del 10 de noviembre se celebrará la comisión bilateral entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA. Sobre la mesa hay muchos asuntos en los que Azcón confía en llegar a acuerdos: el ICA, la financiación de la ley de capitablidad, las deudas tributarias o el sellado del Vertedero de Valmadrid. Más díficil será con la deuda del tranvía, 132.000.000 de euros, que acabará en los tribunales. "Pero que tengamos discrepancias y que tengan que ser dirimidas en el arbitraje judicial no puede ser motivo para que no alcancemos acuerdos en otros muchos puntos en los que coincidimos o podemos coincidir", ha añadido Azcón.

El alcalde también emplazaba al Gobierno de Aragón a crear una comunidad que sea "fiscalmente atractiva para quien venga a crear empleo y riqueza". "Pero el Gobierno de Aragón tienen que colaborar. No servirá de nada que en el ayuntamiento intentemos bajar los impuestos si no hay una acción de colaboración, si no hay una acción conjunta con la fiscalidad de la comunidad autónoma", ha dicho el alcalde.

Y en ello están en el ayuntamiento, con la propuesta de Ordenanzas Fiscales que ayer mismo se aprobaron. Jorge Azcón ha dicho que "es la primera vez en décadas que el ayuntamiento va a recaudar menos dinero. No solo se baja de forma generalizada el IBI, sino que se incide, especialmente, en aquellos colectivos que tienen que tener un especial cuidado: familias numerosas y pequeño comercio".

Movilidad y Vox

Sobre movilidad, Azcón rechaza realizar la segunda línea del tranvía. No se puede financiar, dice, y además se quedará obsoleta. Asegura que "es imposible que la ciudad más endeudada de España pague un proyecto valorado en 250.000.000 de euros, cuando no tenemos dinero ni para asfaltar las calles". Además, considera que el futuro pasa por la movilidad eléctrica, conectada, autónoma, sostenible y compartida. Y ha avanzado que "antes de que nos demos cuenta veremos autobuses autónomos funcionando por las calles". El alcalde, además, ha dicho que hay que poner orden en la movilidad de la ciudad. Apuesta por potenciar la bici, pero de "forma ordenanda". "Habrá más carriles bici, pero también deberá ir por las calles 30", ha indicado.

El alcalde también se ha referido a la relación del equipo de gobierno con Vox. Ante las críticas de la oposición, que le acusan de estar respaldado por un partido de ultraderecha, Azcón hacía esta reflexión: "Qué ha hecho Vox en el Ayuntamientos de Zaragoza que se pueda considerar de ultraderecha. Pero sí que podemos decir lo que han hecho Zaragoza en Común y Podemos que se puede calificar de ultraizquierda. Hay que centrarnos en el foco de quién está creando problemas y quién está intentando resolverlos". Y asegura que esa "ultraizquierda está arrastrando al PSOE, que está haciendo seguimiento de sus posiciones".

A la oposición, por cierto, le acusa de hacer "demagógica" con las obras paralizadas en los colegios que iban con cargo a los presupuestos participativos. Ha dicho que la responsabilidad es de Zaragoza en Común, que tendría que haberlas adjudicado y puesto en marcha.

