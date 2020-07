El Ayuntamiento actúa de urgencia en la Plaza Salamero ante el riesgo de hundimiento

El Ayuntamiento de Zaragoza ha empezado a actuar este miércoles de urgencia en la plaza Salamero ante el riesgo de hundimiento. Un informe técnico advertía este martes del peligro y, de forma inminente, se ha comenzado a apuntalar el aparcamiento, que ya se hundió parcialmente en enero. Una vez apuntalado, se aligerará la estructura, que está en riesgo por el propio peso de la plaza, que deberá permanecer vallada.

Para ello, se vaciarán los parterres salvando el máximo número de árboles posibles; y se eliminarán forjados y adornos. “Se va a tener un especial cuidado para salvar la vegetación y árboles existentes en la plaza”, ha asegurado el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, aunque insiste en que el objetivo principal es garantizar la seguridad. “Hay que tener claro que, si no se salvaguarda la plaza, no habrá ni plaza ni árboles”, asevera.

Una vez concluidas estas actuaciones, “se podrá continuar elaborando el informe definitivo para averiguar en qué circunstancias exactas se encuentra la estructura y qué se debe hacer para repararlo”. Según Serrano, todavía no se conocen las causas del fallo producido a principios de año. “El aligeramiento de la plaza se hace por cuestiones de seguridad y para no agravar más el problema, lo que no significa que el problema surgiera por el exceso de peso. Todas esas cuestiones se sabrán cuando se puedan llevar a cabo los ensayos y elaborar el informe definitivo que indique claramente los motivos, la situación y las posibles soluciones”, aclara.

Asegura que la relación con la concesionaria del aparcamiento es buena y que habrá que sentarse con ellos a buscar soluciones. Preguntado por una posible rescisión de la concesión o el derribo del aparcamiento, Serrano pide “prudencia. “Eso nos lo marcarán los informes técnicos y el estado de la estructura del parking”, ha señalado. En cualquier caso, ha recordado que este espacio es “la prioridad número uno de Urbanismo”, por lo que se destinarán “todos los recursos disponibles”.

El consejero ha querido agradecer a los vecinos “su comprensión y paciencia” y ha pedido “confianza de que, a futuro, este espacio va a ser muy importante en la ciudad y haremos de la necesidad virtud consiguiendo una plaza mejor”.

