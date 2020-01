El AVE de bajo coste tendrá 4 paradas en Zaragoza

Zaragoza tendrá cuatro paradas del nuevo AVE de bajo coste, el llamado AVLO, que comenzará a funcionar el 6 de abril. Renfe pondrá en funcionamiento 6 trenes al día, tres en cada sentido, para cubrir el trayecto Madrid – Barcelona. De ellos, 4 realizarán parada en la Estación Delicias.

En concreto, los AVLO que prestarán servicio en Zaragoza realizarán paradas en la capital aragonesa, en sentido Barcelona - Madrid, a las 10:55 horas y a las 21:30 horas; mientras que en sentido Madrid - Barcelona pararán en Zaragoza a las 10:30 horas y a las 21:55 horas. La capital aragonesa será la única parada intermedia en este trayecto. El AVLO no parará ni en Lérida, ni en Tarragona ni en Calatayud.

Además, desde mayo, Renfe pondrá en circulación dos AVE más de bajo coste pero estos no pararán en Zaragoza. "A nosotros nos gustaría que todos los AVE, sean baratos o no baratos, paren en la ciudad de Zaragoza porque eso supone más servicos para los zaragozanos. Por lo tanto, que haya trenes que no paren en Zaragoza es algo que no nos gusta. Evidentemente es algo que responde a criterios de rentabilidad económica", aseguraba el alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón.

Esta es la oferta que Renfe pone en marcha para comenzar el servicio de AVLO pero, en función de su demanda, no se descarta ampliar horarios y paradas. Este nuevo tren recorta además en algunos minutos el tiempo de trayecto del AVE actual. Los precios más económicos serán de 10 euros, mientras que los más elevados llegarán a los 60. Además, habrá tarifas para menores de 14 años por solo 5 euros. Las maletas adicionales o la red WIFI deberán abonarse aparte. El próximo 27 de enero comenzará la venta de billetes en la web avlorenfe.com.

