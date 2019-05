Avanza denuncia ante la Policía un supuesto fraude en la recarga de tarjetas bus

Avanza, la empresa concesionaria del autobús urbano en Zaragoza, ha confirmado a COPE que esta misma semana han presentado ante la Policía una denuncia por un posible fraude en la recarga de tarjetas bus. El Ayuntamiento de la capital ya denunció esta posible estafa el pasado viernes, después de que se hiciera pública en una información aparecida en El Periódico de Aragón, en la que se alertaba de que una aplicación recargar 50 euros pagando solo 10, es decir, el 20% del coste del servicio. El Consistorio cotejó los datos de recargas y saldos y confirmó a COPE que existían indicios para pensar que se estaba produciendo una estafa.

Avanza admite que existe un posible "jaqueo" del sistema. El Periódico de Aragón habla de unas 2.000 tarjetas afectadas pero la compañía prefiere no precisar la cifra "para no entorpecer la investigación". La tarjeta se bloquea en cuanto se detecta el posible fraude. Pero no son nominativas y puedes comparte otra. La directora de comunciación de la empresa, Olga Serrano, asegura que "se han reforzado los sistema de control" y advierte de que "no solo comete un delito quien jaquea la tarjeta sino también los posibles usuarios que utilizan recargas no legales".

El Ayuntamiento, por su parte, sigue analizando datos. Incialmente detectó 300 tarjetas Ciudadanas y 69 Lazo con diferencias notables entre recargas y saldos. Pero agunos datos tardan en cargarse en el sistema. Finalmente hay 120 Tarjetas Ciudadanas y 6 Lazo sospechosas. Y, atención, porque si te pillan haciendo un uso fraudulento de la tarjeta ciudadana, que lleva nombre y apellidos, se te retira de por vida. Y si un adulto usa la de un niño, se retira aunque se puede volver a sacar porque prima el interés del menor.

Síguenos en Twitter: @CopeZaragoza