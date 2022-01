'Autorretrato de un sanitario' llega a Zaragoza el próximo 27 de enero

Mucho hemos hablado de cómo ha sido lo más duro de esta pandemia para los sanitarios. En la radio hemos recogido testimonios en COPE Zaragoza. También hemos visto documentales o reportajes. En la música. O incluso en la fotografía. Ahora, también, eso se ha plasmado en la pintura. ‘Autorretrato de un sanitario’ es la exposición de José María Martínez Tendero que recoge todos estos momentos. Y a finales de este mes se expondrá en Zaragoza.

Está compuesta por 140 obras y busca, desde la mirada de estos profesionales, expresar los sentimientos durante lo más crudo de la pandemia. Cómo se sentían. Cómo afectaba la situación a su ánimo. Todo, recogido ahora sobre el lienzo, se podrá disfrutar en Zaragoza a partir del próximo 27 de enero en la Sala de Exposiciones del edificio de la Fundación Caja Rural de Aragón.

Su creador, José María Martínez Tendero, ha atendido la llamada de COPE Zaragoza y ha explicado cómo fue ese proceso. Él es natural de Albacete, pero lleva viviendo en la capital de Aragón alrededor de 50 años. "Unos días antes de estar confinados yo me trasladé a mi ciudad natal. Zaragoza me lo dio todo, pero en esos momentos yo me acordé de mi familia y allí se inicio esta exposición".

Nos explica, además, que "al llegar a Albacete contacté con algunos sanitarios profesionales tanto de geriatría como de primera línea o neumólogos para saber qué estaba sucediendo" y asegura que "en una reunión que tuve con ellos me di cuenta de lo que estaba sucediendo y de lo que estaban padeciendo", explica.

A través de la mirada, y recordando a Gustavo Adolfo Béquer, este artista ha tenido un único objetivo en los dos años que ha tardado en dar forma a esta colección que ahora llegará a Zaragoza: "El alma que hablar puede por los ojos, también puede besar con la mirada. Eso es lo que descubrí yo, precisamente, en esos sanitarios. Que la mirada, muchas veces, puede transmitir emociones y sentimientos más certeros que las propias palabras".

Una realidad, la vivida por nuestros sanitario, que ahora podremos descubrir a través de sus ojos y a través de la exposición 'Autorretrato de un sanitario', que aterriza en Zaragoza a finales de este mes de enero.

