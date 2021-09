Sanidad ha flexibilizado las restricciones sanitarias en Aragón. Con ello también se da pasos adelante en lo que será la organización de los actos culturales de la próxima semana del Pilar. Como ya se ha avanzado en las últimas semanas, sí habrá actos culturales y religiosos, el principal de ellos será la Ofrenda de Flores. Sanidad ha autorizado la propuesta del Ayuntamiento de 20.000 personas.

"Todo lo que se ha presentado desde el área de cultura a Sanidad ha recibido el visto bueno, entre esos actos, está la Ofrenda de Flores con un aforo de 20.000 personas y recorrido reducido", ha confirmado la vicealcadesa, Sara Fernández. Ese recorrido saldrá desde el Parque Macanaz y llegará a la Plaza del Pilar. En los próximos días se habililtará el sistema de inscripción para todos los que quieren acudir a la ofrenda y posteriormente, entre todos los inscritos, se realizará un sorteo para decidir los asistentes definitivos.

Sanidad también ha dado su visto bueno a todos los actos que se han solicitado por parte del Ayuntamiento, entre ellos, los conciertos del nuevo escenario del Parque del Agua y una exhibición con cabezudos en un equipamiento municipal. "El escenario de conciertos de la Noria Siria en el Parque del Agua está aprobado por Sanidad pero en este caso falta por definir el aforo. En cuanto a los cabezudos también tenemos una propuesta aún por cerrar, pero será una exhibición en un equipamiento municipal", ha avanzado Fernández.

Lo que no habrá son fuegos artificiales: "No hemos presentado en ningún momento propuesta de fuegos artificiales porque supondría un fin de fiestas y como no hay fiestas, no hay fuegos. Además es un acto en el que no se puede controlar la gente que asiste. Nos hemos comprometido en todo momento a controlar los aforos y como en este caso no podemos hacerlo, no habrá fuegos artificales".

Este viernes hay Junta Local de Seguridad donde se hablará de aspectos como la vigilancia para evitar botellones que recordamos, están prohibidos por la ordenanza municipal, no solo por la pandemia y que en municipios como Alcañiz ya han supuesto un repunte de los contagios en las últimas horas. Además, Sanidad ha confirmado que no autorizará la actividad de las peñas en el mes de octubre.

