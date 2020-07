Aumenta la presencia de Coronavirus en las aguas residuales de Zaragoza

El Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza comenzaron a coger muestras de aguas residuales al inicio de la pandemia para demostrar la relación entre la presencia del virus en el agua y los contagios. Unas muestras que se recogen en las depuradoras de la Cartuja y La Almozara, a la salida de los hospitales Miguel Servet y Clínico y también en diferentes barrios de la ciudad.

“En las semanas posteriores a la desescalada no se detectaba virus. Y ahora, cuando ha empezado el problema, hemos comenzado a detectarlo en las aguas residuales”, ha explicado a COPE el director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola.

El epidemiólogo está preocupado por la evolución de los contagios en Zaragoza. Confía en que las restricciones impuestas tengan resultados positivos entorno a 10 días. No acaba de entender porqué en Zaragoza hay tantos casos. Cree que puede estar relacionado con la movilidad de los temporeros, en cuyos asentamientos comenzaron los brotes, y los incumplimientos de las recomendaciones sanitarias. “¿Es que hemos sido todos tan irresponsables? La responsabilidad a veces ha brillado por su ausencia pero eso ha ocurrido en todas las comunidades autónomas, no solo en la nuestra”. Y podría ser, ha dicho, que haya desembocado en esta situación el hecho de que el número inicial de infectados era mayor en nuestra comunidad y “el efecto multiplicador por no cumplir las normas correctamente”.

Y asegura que en Aragón se está haciendo un buen trabajo con los rastreos frente a otras comunidades autónomas. Recuerda que Aragón localiza a 5 ó 6 contactos por cada positivo, mientras que otras regiones sólo consiguen 1 ó 2. En este sentido ha apuntado que es “raro" que otras comunidades tengan el mismo número de pacientes ingresados que nosotros pero menos detectados.

Por cierto que la Universidad de Zaragoza ha inaugurado un laboratorio que intentará dar soluciones contra la COVID a las empresas. Dicho espacio ha sido acondicionado por la multinacional HMY que trabaja en fabricar un armario para tiendas que pueda desinfectar las prendas con ozono. “Nosotros vamos a tratar de demostrar que el ozono inactiva el virus”. Para ello, van a infectar distintos tipos de telas que serán tratadas “en diferentes tiempos y con diferentes dosis para ver qué tal se comporta el tratamiento”, ha explicado Badiola.

Síguenos también en Twitter y Facebook