La atención telemática ha llegado para quedarse en los centros de salud aragoneses

Cumplimos un año de pandemia. El 14 de marzo de 2020 se declaraba el estado de alarma y desde entonces han cambiado muchas cosas tanto a nivel sanitario, como social y económico. La sanidad se ha visto azotada este año por un "fenómeno inesperado para el que no teníamos manual de instrucciones", según ha dicho el presidente de Aragón, Javier Lambán.

El presidente autonómico ha reconocido "improvisación" en muchos aspectos, sobre todo, durante los primeros meses de la pandemia. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, que llegó al cargo en el mes de mayo, ha entonado el mea culpa a la hora de reconocer que no hubo suministros suficientes para los sanitarios durante los primeros meses. A pesar de ello, considera que se ha ido aprendiendo de los errores y que al final, se han habilitado recursos suficientes para hacer frente a esta situación.

RECURSOS INÉDITOS

La instalación de hospitales de campaña en Feria de Zaragoza y en el Auditorio ha sido algo inédito durante este último año, en el que también hemos visto como los espacios más inesperados se han tenido que convertir en UCI's para atender a todos los pacientes que requerían de hospitalización en las unidades de cuidados intensivos. Ha sido el caso, por ejemplo, de la capilla del Hospital Royo Villanova.

Las UCIS han sido un recursos muy necesario durante la pandemia / EUROPA PRESS

La pandemia también nos ha traido la creación de un recurso hasta ahora desconocido: los centros COVID. Se pusieron en marcha seis de ellos, primero para ayudar a las residencias a aislar a casos positivos y después, funcionando como recursos extra de hospitalización y aislamiento para evitar contagios. Actualmente, solo sigue abierto el centro COVID de Casetas.

LA ATENCIÓN TELEMÁTICA LLEGA PARA QUEDARSE

Por encima de todo ello, hay un recurso que las futuras generaciones heredaran de esta pandemia: el cambio en la atención de los centros de salud. Las modificaciones introducidas en el sistema de atención primarias "han llegado para quedarse" en palabras de la propia consejera Repollés. Los centros de salud se cerraron a cal y canto durante los primeros meses de pandemia. La atención se limitó a hacerse por teléfono y los aragoneses solo podían acudir a su centro de salud sí así se lo recomendaba su médico para, por ejemplo, realizarse una prueba PCR.

Ello ha tenido una consecuencia negativa en la tardanza del diagnóstico en otras enfermedades. Ahora, con la mayoría de los sanitarios ya vacunados, la ciudadanía no entiende que la atención presencial no se recupere con normalidad en los centros de salud. A ello, hay que añadir la saturación de las líneas telefónicas que imposibilitan contactar con muchos centros sanitarios de forma sencilla. El Salud remite a la petición de citas previas a través de Internet, pero esto no resulta sencillo para los usuarios menos acostumbrados a navegar por la Red.

La intención del Gobierno de Aragón es que a partir de ahora, la atención presencial siga sin recuperarse al 100%. Por ello, estamos ante una nueva etapa de convivencia entre la atención presencial y telemática. "La voluntariedad es compaginar las consultas presenciales con las telemáticas tanto para personas desde sus domicilio como para centros residenciales", ha anunciado la consejera de Sanidad, Sira Repollés.

Para que esto sea eficaz todavía quedan muchos por dar. El sistema, dice Repollés, se irá perfeccionando poco a poco y se contempla incluso, los autocuidados de los pacientes crónicos desde sus propios domicilios: "Los autocuidados se pueden realizar por parte de los pacientes crónicas desde sus casas, volcando los datos en un sistema a tiempo real y que estos, se vean de forma inmediata en su centro de salud. Hay modificaciones que han venido para quedarse".

