La Asociación El Parto es Nuestro reclama que todos los hospitales tengan protocolos de parto

Cualquier mujer que vaya a dar a luz tiene derecho a presentar un Plan de Parto pero muchas no lo saben y, lo que es peor, una vez presentado, hay médicos que no lo respetan. Es una de las denuncias que la Asociación El Parto es Nuestro ha hecho hoy en la Comisión de Comparecencias y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón. “El embarazo y el parto no son un proceso patológico y no deben tratarse como una enfermedad, sino un proceso fisiológico”, explica Laura Rodríguez, una de las portavoces de esta asociación. “Aunque se atienda en un hospital, la mujer tiene que ser dueña de sus decisiones”, insiste.

El número de cesáreas en Aragón está muy por encima del 15% que la OMS considera normal, aunque faltan datos claros. Por ello, reclaman que las cifras de partos, cesáreas, episiotomías y otro tipo de intervenciones -como forceps- sean públicas y transparentes. Esta entidad reclama protocolos en todos los hospitales aragoneses para que la atención en el embarazo, parto y posparto “no dependa de quién te atienda en ese momento, el más vulnerable en la vida de una mujer”, como explica Elena Castelló, miembro de El Parto es Nuestro.

Esta asociación pide respeto y que se trate a la mujer con dignidad. “La mayoría de los problemas son consecuencia de intervenciones médicas innecesarias”, lamenta Castelló. “No puede ser que estés dilatando en un sitio y te lleven corriendo a otro sitio porque el desarrollo de la fisiología del parto, con sus hormonas, se corta; el bebé no baja porque estás tumbada y viene alguien y te pone el codo en la barriga con riesgo de romper costillas y el útero y más riesgo de que el bebé sufra daños y que la madre tenga desgarros”, relata.

Reclaman que, en caso de cesárea, el bebé siga estando con su madre. Y si no es posible, con el padre o con quien la madre decida. Pero nunca solo en un nido. También la visita del pediatra o el baño puede hacerse en presencia de al menos un progenitor.

Además, exigen un procotolo específico para las pérdidas gestacionales. Todavía hoy, hay madres que pierden a su bebé separadas por tan solo una cortina de otra que acaba de dar a luz.

