Así intentan robarte casi 1.000 euros vía whatsapp

Un familiar ha tenido un problema en un vuelo internacional y te pide ayuda para que recojas sus maletas en el aeropuerto más cercano a tu domicilio. ¿Le ayudarías? Seguro que sí. Y de esa buena voluntad se están aprovechando los delincuentes que hay detrás de una de las últimas estafas de suplantación de identidad que se está cometiendo en las últimas semanas. En COPE hemos vivido en primera persona cómo se intenta realizar este timo.

Todo comienza con un mensaje de whatsapp a tu teléfono móvil. Un familiar te saluda y te pregunta cómo va todo. Cuando extrañado preguntas quién es, te responden de forma amable: “¿Qué familiar puede escribirte desde el extranjero?”. Y ahí, si coincide que la víctima tiene un familiar viviendo fuera de España, es cuando empieza el timo.

Tu supuesto familiar iba a viajar a España pero ha tenido que bajarse del avión para realizarse una PCR. Sus maletas en cambio, se encuentran ya rumbo a nuestro país. Tu familiar te pide ayuda para que vayas a recoger su equipaje y da tu número de teléfono a su compañía aérea, en este caso, “Aerolíneas LATAM”.



Los delincuentes, haciéndose pasar por empleados de esta aerolínea, te llaman por teléfono. El timo está bastante elaborado porque mientras la supuesta aerolínea te llama, tu falso familiar te sigue enviando whatsapp con los códigos de su equipaje y una foto de sus maletas. Todo ello es verificado por teléfono por la presunta compañía aérea.

Los delincuentes llegan a reforzar la seguridad de la victima diciéndole que la llamada está siendo grabada. Proceden a decirte que puedes recibir el equipaje de tu familiar en tu propio domicilio para evitarte así molestias de desplazamientos al aeropuerto. Accedes y entonces, te piden tus datos, entre ellos, DNI y dirección. A continuación la supuesta aerolínea te dice lo que tu familiar guarda en cada una de sus maletas y entre sus pertenencias hay más de 12.000 euros. Algo que previamente, tu falso familiar también te ha confirmado vía whatsapp.

Ante tal cantidad de dinero, el equipaje necesita enviarse a tu domicilio con un sistema de alta seguridad. Es entonces el momento clave de este timo: te piden 850 euros para el envío y el seguro correspondiente. Una cantidad que afirman, te devolverán una vez que las maletas hayan sido entregadas.



Por último te proporcionan los datos para que realices el pago. Así es uno de los últimos timos de suplantación de identidad que ya se dan, como ves, incluso por whatsapp.

LOS CONSEJOS DE LOS EXPERTOS

En COPE hemos hablado con Fernando Andreu, experto de seguridad en Internet y miembro de la Asociación Aragonesa de Delegados de Protección de Datos. Nos ha contado que los delincuentes tienen dos métodos. Uno, llamadas al azar y otro, estudiar previamente a sus víctimas en redes sociales o incluso con sus fotos y estados de whatsapp. Lo que buscan con estos timos es directamente dinero o bien, datos para cometer delitos aún mayores como pedir un préstamo de altas cantidades o contratar servicios como varias líneas telefónicas.

"Hablamos de la estafa de las maletas, el cuento del tio o el timo del pariente. Intentan ganarse la confianza de la víctima haciéndose pasar por un familiar en apuros. Son delincuentes que actúan de una manera mecánica y convincente, no son aficionados. Trabajan en equipos coordinados que crean una situación envolvente que te hace creer en ellos", afirma Andreu.

Para no caer en este tipo de timos telefónicos debemos sospechar de cualquier teléfono que no conozcamos, no dar información ni entrar en enlaces y por supuesto, si la llamada hace referencia a algún familiar debes intentar contactar con él para verificar la información. Ante estos casos existe un número de ayuda gratuito es el 017.

