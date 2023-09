Así está la última hora en Tarazona: actualización de casos, restricciones y segmentación del río

Se sigue buscando el foco del virus, dentro del río Queiles, que ha provocado que Tarazona siga sin poder consumir su agua de boca debido a los casos de infección que están experimentando sus vecinos. En las últimas horas han subido ya hasta las 452 personas. Esas restricciones siguen en el municipio turiasonense y también en Novallas, Torrellas y Los Fayos.

Todavía no se puede establecer una previsión de cuánto tiempo se prolongará esta situación, pero este lunes ha tenido lugar una reunión en la que ha participado, entre otros, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero. También ha estado, como no podía ser de otra manera, el alcalde del municipio Toni Jaray.

Entre otras medidas, se ha determinado que la DGA analizará el río Queiles por tramos en busca del origen del brote de gastroenteritis en Tarazona. Además, por el momento, la Guardia Civil no ha encontrado signos de que el protozoo haya llegado al río por ninguna actividad ilegal.

No obstante, como ha dicho este lunes el consejero de Sanidad, no se descarta ninguna hipótesis y hay que seguir investigando: "Las hipótesis se desarrollan hacia futuro y siempre van a ir con el estudio que vamos a hacer de segmentar el río Queiles. Todas están encima de la mesa: filtraciones, vertidos... No descartamos ninguna porque lo principal es dar con el foco para solucionar este problema que tanto incomoda a la población".

En esa línea, y como te hemos contado desde COPE Zaragoza, el protozoo podría haber llegado allí también como consecuencia de lluvias torrenciales. Lo ha explicado en nuestros micrófonos Juan José Badiola. Este experto nos decía, entre otras cosas, que este patógeno afecta habitualmente a rumiantes, como ovejas, cabras o vacas. Lo extraño es que se haya contagiado a humanos.

REUNIÓN EN TARAZONA

Mientras tanto, en ese encuentro mantenido este lunes, 25 de septiembre, ha servido también para seguir adoptando medida e intentar, en la medida de lo posible, seguir estrechando el cerco de la posible causa. Hay que recordar que Aragón trabaja en coordinación con los Gobiernos de Castilla León y Navarra, con poblaciones cercanas al río Queiles. Y se ha contactado también con el Ministerio de Sanidad y el de Transición Ecológica.

Según los datos actualizados, hemos conocido que ya se trata del mayor brote que se ha producido jamás en España y uno de los mayores de Europa. Todavía no se sabe cómo ha llegado hasta el río Queiles, y por tanto, al agua de boca, el dichoso protozoo que lo causa. Las administraciones afectadas han decidido este lunes, como te venimos diciendo, segmentar el río para analizar todo el cauce. A ver si así dan con la tecla.

En estos trabajos, la colaboración con la Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Ebro está siendo fundamental. Mientras tanto, todo el mundo se pregunta cuándo van a poder volver a beber agua del grifo. Siendo realistas, no obstante, y como se desprende también del encuentro de este lunes, es muy posible que el foco no llegue a encontrarse. Y mientras el protozoo siga presente, seguirán las restricciones de agua de boca.

Síguenos en Twitter y Facebook