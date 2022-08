Así se adaptan los bares zaragozanos a la nueva normativa de terrazas y veladores

Los bares de Zaragoza comienzan a cumplir con la nueva ordenanza de veladores que entra en vigor estos días. Los locales de hostelería con terraza, unos 2.000 en Zaragoza, tienen tiempo hasta finales de este mes de agosto para adaptarse a la nueva normativa antes de que comiencen las inspecciones. Y algunos deberán darse prisa porque nos hemos dado una vuelta por los bares del centro de Zaragoza y todavía hay muchos despistados que no saben cómo deben adaptarse a esas nuevas normas.

Entre estas nuevas normas está la de acotar el espacio que ocupan las terrazas con unos ángulos blancos pintados en el suelo. En las zonas de Plaza España, Plaza Santa Marta o El Tubo ya podemos ver esas zonas acotadas. Los hosteleros menos afectados son lo que tienen su terraza en plataformas en la calzada y es que su espacio ya está delimitado desde que se instalaron estos veladores.

"Lo tenemos ya adaptado con 4 mesas que nos permitieron colocar durante la pandemia en una plataforma", nos cuenta Carlos Navarro del Café - Restaurante Antiguo Paraíso. "Mi terraza es nueva. La instalamos fuera por la pandemia. Ahora, con la nueva ordenanza, hay que cumplir las normas y ya está. Esperamos tenerla hasta 2025", afirma Alfredo del Bar Dallas.

Lo mismo le sucede a Fernando en el Memory de Doctor Cerrada: "Nosotros tenemos terraza en plataforma y lo que tenías hasta ahora, lo puedes seguir manteniendo. La nueva ordenanza afecta sobre todo a aquellos que ampliaron su terraza como medida de gracia ante el coronavirus. Ahora deben volver a su medida habitual. En cuanto a las plataformas de terraza en la calzada esperamos que haya llegado para quedarse pero la fecha no la sabemos. Tenemos la esperanza de que sea para siempre".

Terraza en plataforma instalada en la calzada en la Calle Doctor Cerrada de Zaragoza / ANNA ABAD



Mientras, otros hosteleros tienen su terraza en zona privada por lo que no les afecta la nueva normativa a la hora de tener que delimitar

espacios en la acera. "La mayor parte de mi terraza está en una zona de uso privado donde no afecta la ordenanza. En zona pública tengo dos pequeñas mesas, así que no me voy a ver afectada", nos dice Cristina de la Cafetería Dídola

Además, las terrazas de más de 25 metros deberán instalar sonómetros para realizar mediciones de ruido.

Síguenos en Twitter y Facebook