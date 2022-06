El asesino de Katia pide perdón pero insiste en que no se acuerda de nada

Rubén Calvo, el hombre que mató asestando 64 cuchilladas a su novia, Katia, ha pedido este jueves perdón a la familia de la joven nicaragüense. Lo ha hecho ejerciendo el derecho a la última palabra en la última sesión del juicio por asesinato que se ha celebrado esta semana en la Audienca Provincial de Zaragoza.

"Pido perdón a la familia de Katia Carolina Altamirano", ha comenzado diciendo, nombrando a la que fue su pareja por el nombre completo y los apellidos para, acto seguido, decir que no se acordaba "de nada". "No fue voluntariamente, no era consiente de lo que estaba pasando", ha asegurado. En esa breve declaración, de menos de un minuto, ha dedicado unos segundos a dejar claro que no tenía dinero para pagar ninguna indeminización a esa familia a la que pide perdón. "No tengo un duro, solo tengo deudas", ha declarado.

Ha sido el punto y final a un juicio que ha durado toda la semana y en el que en esta última sesión las partes han presentado sus conclusiones. La Fiscalía pide para él 23 años y 9 meses de prisión, una pena que la acusación popular, ejercida por la DGA, eleva a 26 años. En ambos casos consideran que la muerte de Katia es un asesinato. Su defensa, en cambio, rebaja la pena a 10 años de cárcel, ya que sólo admite que se trata de un homicidio.

ALEVOSÍA, ENSAÑAMIENTO Y VIOLENCIA DE GÉNERO

El Ministerio Fiscal ha explicado al jurado popular la diferencia legal entre el homicidio y el asesinato, que se produce en el momento que existe alevosía o ensañamiento (cualquiera de las dos). Para la Fiscalía, en este caso concurren ambas circunstancias. Existe alevosía porque fue un ataque "sorpesivo, a traición, para evitar que la víctima se defendiera", ha señalado, recordando que el crimen se produjo en una "habitación diminuta" sin posibilidad de escapatoria.

Recuerda, además, que tal y como apunta el informe forense, todo apunta a que el acusado comenzó a acuchillar a Katia por la espalda y que ésta se giró y trató sin éxito de defenderse con los brazos, por lo que presenta heridas defensivas y que "una vez en el suelo, comenzó sin piedad a asestarle hasta 64 puñaladas". Esas heridas defensivas son sobre las que la Defensa se basa para decir que se trata de un homicidio y no de un asesinato.

La Fiscalía insiste en que "el ataque fue de una brutalidad extrema, con ensañamiento, para evitar que pudiera sobrevivir". Sin embargo, la acusación popular, ejercida por el Gobierno de Aragón, no aprecia tal ensañamiento, entendido legalmente como "alargar el sufrimiento de forma consciente".

Sí coinciden en que existe un quebrantamiento de condena reincidente y en que debe aplicarse una agravante de género. Un extremo que niega su abogada, Carmen Sánchez, quien sostiene, además, que Rubén Calvo actuó víctima de un brote psicótico. "No agrede a Katia por ser mujer y por machismo, él era agresivo, cualquiera que hubiera estado allí en pleno brote psicótico hubiera sido agredido por él", señala. Y va más allá al sugerir que fue la propia Katia quien "activó al loco" llamando al timbre de casa de forma insistente. Y señala que el acusado se tiró por la ventana, algo que no haría "una persona en sus cabales".

Unos argumentos que previamente ya había rebatido la Fiscalía, al recordar que el acusado manifestó en sus declaraciones posteriores al crimen que Katia y él habían mantenido relaciones sexuales, que él estaba celoso porque, según su versión, ésta le engañaba con otros hombres. "A su padre le dijo que ella era una prostituta", señala.

Recuerda, además, que mientras la víctima estaba con su prima, antes de quedar con él, el acusado la llamó de forma insistente, haciendo caso omiso a la orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con ella vigente después de haber sido condenado por maltratarla. Señala que era una "relación desigual" y que el hecho de que ella acabara acudiendo al domicilio entra dentro del "comportamiento psicológico de la víctima, que muchas veces tiene una dependencia psicológica de su agresor".

Las acusaciones rechazan, además, que tuviera un brote psicótico porque, tal y como señalan los forenses, el acusado tiene "memoria selectiva" y se acuerda "de todo salvo de matar a Katia". Y solo admiten que la bebida y la droga suponen una merma leve de su voluntad. "En ningún caso era una limitación que anulara su capacidad para comprender lo que estaba haciendo", señala la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal también rechaza la posibilidad de que el acusado sea esquizofrénico, como señala la Defensa sosteniéndose en un informe de parte basado en un diagnóstico de la unidad de salud mental del centro de Salud Actur Norte del año 2016 que, sin embargo, no ha sido aportado a la causa. Las médicas psiquiatras que lo atendieron en el Miguel Servet ya señalaron que la esquizofrenia es "permanente en el tiempo e impide llevar una vida normal", algo que no concuerda, por ejemplo, con el hecho de que el acusado trabajara.

La acusación popular pide, además, 200.000 euros de indemnización para la familia de Katia, que vive en Nicaragua y no se ha personado en el juicio. La defensa dice que no está acreditado que tenga un hijo y que la cantidad es "desorbitada".

El lunes se entregará al Jurado el objeto del veredicto. Tendrán que decidir si Rubén Calvo es culpable de homicidio o asesinato y hasta qué punto sabía lo que hacía. Con ese veredicto, la jueza tendrá que dictar sentencia.

