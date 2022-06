El asesino de Katia dice que la mató "en pleno brote psicótico"

Rubén Calvo, el presunto asesino de Katia, a quien mató de 64 puñaladas en mayo de 2021 en su piso del barrio de Las Fuentes de Zaragoza, asegura que lo hizo "en pleno brote psicótico". Así lo ha declarado en la segunda sesión del juicio que se ha celebrado este martes en la Audiencia Provincial, donde solo ha contestado a las preguntas de su abogada. En su escueta declaración, ha asegurado que no recordaba siquiera haberse tirado desde un quinto piso después del crimen.

El jurado popular ha podido escuchar sus palabras después de que en la sesión de este lunes no pudiera declarar por no estar en condiciones. La juez tuvo que suspender la sesión porque el acusado se encontraba semiinconsciente y apenas era capaz de articular palabra.

La forense que lo atendió ya descartó que ese estado pudiera haber sido provocado por la medicación con la que está siendo tratado en la cárcel de Daroca y apuntaba a un posible consumo de tóxicos. Un extremo que el propio Calvo negaba. "Ayer no consumí nada, estuve sin dormir toda la noche y eso me afectó al final", ha asegurado.

El padre del acusado, Carlos Calvo, ha apoyado la versión de su hijo de que no era consciente de lo que hacía. Ha explicado que su hijo es drogadicto desde los 13 años y que padece esquizofrenia. Lamenta que no lo hayan internado en un psiquiátrico y acusa a las administraciones y entidades que lo han tratado sin éxito a lo largo de los años de echar "balones fuera". "Donde mejor está es en la cárcel", ha llegado a decir.

Este hombre ha relatado el contenido de los mensajes de Whastapp que intercambió con su hijo ese día, "Estaba totalmente ido, decía que había resucitado, que llevaba 20 años muerto, que éramos de Colombia, que éramos ricos, palabrería absurda y sin nungún fundamento", ha explicado.

El padre del acusado ha recordado tambiénb los múltiples episodios violentos de su hijo "con todo el mundo, no solo con Katia". "Yo mismo he tenido que salir corriendo porque si no me mataba", admitía, De hecho, el acusado llegó a tener una orden de alejamiento de su popio padre. A su madre, según ha explicado, también la pegaba hasta que ésta se suicidó "porque no soportaba esta violencia".

Por todo ello, Carlos Calvo advirtió a Katia del peligro al que se enfrentaba. El acusado ya había sido condenado por maltratarla y tenía una orden de alejamiento de ella que incumplía de forma sistemática, aunque el padre ha asegurado que "querían estar juntos" y que ella "estaba obsesionada con él, con la de veces que le había pegado".

CELOSO, POSESIVO Y VIOLENTO

El comportamiento de Katia es similar al de otras víctimas de violencia de género. Cuando hablaba con el padre de Rubén, su pareja y agresor, ella le decía que éste le había dicho que no la iba a atacar más.

La prima de la víctima ha explicado que él era "celoso, posesivo y violento", y que la controlaba de forma constante. "La perseguía, no podía salir a ningún sitio porque la estaba llamando, llamando y llamando", ha explicado. Esta mujer se oponía a la relación y el acusado trató de separar Katia de ella, su única familia en España.

Katia recurrió a su prima en uno de los episodios violentos que sufrió por parte de su pareja. Se había presentado en su trabajo y comenzó a pegarle y Katia la llamó por teléfono porque "no lo podía controlar". Cuando llegó allí, también la agredió a ella. "Me pegó, me insultó, me dijo que era una puta, igual que mi prima, que se iba a cagar en nosotras. La amenazó con su hijo e incluso dijo que nos iba a matar", ha deatallado.

En el juicio ha declarado también la vecina que llamó al 112 alertada por los gritos "desgarradores" de auxilio de Katia la noche en que el acusado la apuñaló hasta en 64 ocasiones, tres pisos más arriba. "Me despertó, yo vivía en el segundo y él en el quinto", ha explicado conmocionada, al mismo tiempo que ha asegurado que se cambiaba de acera cuando veía al acusado porque le daba miedo.

VIOLENCIA DESMEDIDA

El instructor del caso por parte del grupo de Homicidios de la Policía Nacional, ha detallado la escena que se encontraron los agentes cuando consiguieron entrar en la vivienda del acusado. "Había sangre por todas partes y el cuerpo estaba cosido a navajazos", ha explicado. De hecho, este profesional ha asegurado que "no es habitual" encontrarse una escena como ésta, a pesar de estar "acostumbrados a ver muchos crímenes" . "Era una violencia desmedida, uno de los cuchillos estaba totalmente doblado por la violencia que había utilizado", ha señalado.

Varios agentes han declarado, además, que la habitación donde la mató era "pequeña", "sin posibilidad de escapatoria". Han relatado, además, las frases que el acusado profirió cuando trataban de detenerle. "Hija de puta, es por tu culpa", decía refiriéndose a Katia, después de haberla matado.

Cuando Rubén Calvo amenazaba con suicidarse tirándose por la ventana, una policía -aplicando el protocolo habitual- trató de convencerle de que no lo hiciera. Fue entontes cuando les dijo que "le iban a caer 30 años" y se arrojó al vacío. Una furgoneta aparcada amortiguó la caída y le salvó la vida.

