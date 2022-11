La Asamblea 8M pide "tomar las calles" para denunciar la violencia machista

Más de 1.800 mujeres en Aragón están siendo protegidas por el Estado como víctimas de violencia machista. En lo que va de año, 76 mujeres han sido asesinadas en España, 38 de ellas a mano de su pareja o expareja y el resto en su entorno familiar cercano. Sólo en este fin de semana, 17 hombres han sido detenidos en Zaragoza por violencia machista. Con este terrible telón de fondo, este viernes se conmemora el 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La manifestación convocada desde la Asamblea 8M lleva por lema “Tu violencia machista, nuestra respuesta feminista”. El manifiesto recuerda que "la violencia contra la mujer es diversa y tiene máscaras, muchas veces difíciles de quitar" y que la "no son solo indultos, amenazas o golpes".

El texto que se leerá en esta jornada pone el foco en el sufrimiento de las mujeres en el medio rural, donde se tarda más en denunciar y se convive, de media, más de 20 años junto al agresor. También en la violencia institucional y judicial, con "el mito de las denuncias falsas, el Síndrome de Alienación Parental o la custodia compartida impuesta junto a padres maltratadores".

Denuncian, además, la brecha de género del 36% en las pensiones, consecuencia de un trabajo de cuidados no remunerado. El texto apoya de forma unánime a las mujeres trans, aunque la futura ley, tal y como está formulada, sigue dividiendo al feminismo. Y no se olvidan de las mujeres iraníes y afganas. Virginia Maza, de la Asamblea 8M, asegura que van a tomar las calles "por las que ya no pueden, porque las han asesinado, y por las que vendrán".

GRITOS MACHISTAS

La Asamblea denuncia la "violencia verbal" contra el feminismo y los ataques personales sufirdos por la ministra de Igualdad, Irene Montero, vertidos tanto el congreso como en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde esta misma semana la concejala de Ciudadanos, Carmen Herrarte, la acusaba de haber llegado donde está "porque la ha fecundado el macho alfa". "Son comentarios intolerables y deberían ser denunciados por toda la sociedad", dice Maza. Su compañera Lorena López va más allá y asegura que esas palabras "deberían tener consecuencias". "Espero que la justicia sea justa", ha zanjado.

La violencia, recuerdan, es estructural. Y ponen otro triste ejemplo: el cántico del equipo de rugby de la facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza que se ha conocido públicamente en los últimos días: “Incesto, violación, Derecho campeón”. Desde la Asamblea 8M insisten en que "la tradición no es una excusa para normalizar estos mensajes".

MANIFESTACIÓN EN ZARAGOZA

La manifestación convocada por la asamblea 8M saldrá este viernes a las 20h de la plaza de España y discurrirá por el Coso, la calle Alfonso, la calle Torrenueva, la plaza San Felipe, la Avenida Cesaraugusto y la calle Manifestación hasta acabar en la plaza del Pilar.

