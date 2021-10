Arturo Aliaga: "Nadie me coge como un muñeco y me lleva a otro sitio"

Olvidarse de divisiones y de viejas rencillas, y trabajar unidos para seguir construyendo un partido fuerte y cohesionado y un proyecto serio y solido en el que no se excluya a nadie. Con esos objetivos, Arturo Aliaga coge de nuevo las riendas del PAR tras el décimo quinto Congreso celebrado este fin de semana en el que obtuvo una victoria muy ajustada con 212 votos frente a los 190 de su rival, la directora general de Turismo, Elena Allué. Cada uno recibió prácticamente el 50% del respaldo de los 404 compromisarios que asistieron al XV Congreso del PAR, un partido dividido que ahora quiere volver a ganar protagonismo en el espacio de centro de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 2023.

Aliaga, que lleva al frente del partido desde el año 2015, ha desvelado esta mañana en COPE, que su rival llegó a ofrecerle a cambio de que no se presentara, nombrarle presidente honorífico y un puesto en el Senado. El presidente del PAR asegura que aceptar esa oferta hubiera sido un fraude a sus electores. Además, recuerda que ella no es quien para realizar una oferta así, ya que el acta de senador es algo que el PAR debe negociar con el Psoe como se hizo en el caso de Clemente Sánchez Garnica. El presidente del PAR no tiene constancia de que se hayan producido irregularidades en la celebración de la cita congresual de este fin de semana, ni que haya habiddo ningún 'pucherazo', y está convencido de que del XV Congreso del PAR, ha salido una Ejecutiva renovada y fortalecida.

