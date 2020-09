Aliaga ensalza en COPE el trabajo del sector turístico en Aragón

Que el turismo es un sector clave en Aragón es algo que, desde hace tiempo, sabemos. También que con la situación que estamos viviendo, a nivel sanitario, no lo ha pasado bien este verano y que han sido demasiados sus altibajos a nivel de ocupación. El Gobierno de Aragón ha trabajado durante estos meses en este sentido.

Por un lado, convocó subvenciones para autónomos y PYMES del sector turístico por valor de seis millones de euros. Este impulso se incluía dentro del Plan de Choque que ya se presentó el pasado mes de julio por el ejecutivo aragonés y que contemplaba más de 10 millones en ayudas directos.

Precisamente, en esa línea, Arturo Aliaga, vicepresidente de Aragón, ya adelantó en su día que el gobierno autonómico dotaría al sector turístico "una línea de ayudas directas por valor de cuatro millones de euros". Eran anuncios que se adelantaron -ambos- antes de la época fuerte de la campaña veraniega. Pero, ¿cómo ha ido el verano?

Pues el propio Aliaga, en los micrófonos de COPE Zaragoza, nos explicaba cómo se encuentra ahora mismo el sector y cómo ha vivido durante la etapa estival. "El 2019 fue un año magnífico para el turismo aragonés, por ejemplo con la campaña de nieve", pero añadía que "después vino la pandemia, pero ahí queda el récord de 8,3 millones de pernoctaciones".

En lo que se refiere al verano, Aliaga fue claro: "Hemos notado muchísimo la ausencia de turistas extranjeros, después de los niveles que habíamos alcanzado. No ofrecemos sol y playa. Ofrecemos parques naturales, ofrecemos ornitología, ofrecemos nieve, aventura, turismo activo... Ofrecemos 45.000 kilómetros cuadrados para no contagiarse. De ahí que Aragón sea un turismo seguro para no contagiarse".

AVANZANDO CON EL SECTOR

Aliaga confiesa que no han parado de trabajar. "Vamos a seguir manteniendo reuniones con el sector turístico para avanzar en lo que vamos a hacer en los próximos meses, una vez pasados estas penurias, tras aquellos anuncios tan duros para nosotros cuando Zaragoza volvía a Fase 2 o el Ejército tenía que acudir a algún municipio, que se cerraron algunas comarcas, el tema de los visones de Teruel..."

Sin embargo, en la otra cora de la moneda, Aliaga también explicaba: "Dinópolis ha abierto y ha funcionado, con 56.000 visitantes. En MotorLand hemos hecho dos campeonatos del mundo de las Superbikes y ha funcionado también, con ocupaciones. Estamos preparando la nueva campaña de la nieve, la ruta del vino ha funcionado. Y qué decir de las comarcar turísticas del Valle del Aragón con sus rutas o el Matarraña, Albarracín, el Sobrarbe o La Ribagorza".

SELLO DE CALIDAD

El vicepresidente del Gobierno de Aragón también quiso hacer hincapié en el hecho de que Aragón implantará el distintivo 'Turismo Seguro' en la aplicación de los protocolos sanitarios para garantizar la seguridad de los establecimientos allá por el mes de mayo. "Se trabajó en los meses más duros de confinamiento en los protocolos con el ministerio de Industria, con la propia ministra".

"El objetivo", añadía, "era que se dieran garantías a los turistas en los hoteles, en los cámpings, en las viviendas de turismo rural... El sector hizo un esfuerzo de autoconvencimiento de que tenía que ofrecer ese 'Aragón, destino seguro'".

Puedes volver a escuchar la entrevista completa a Arturo Aliaga al principio de esta noticia o en nuestra sección de audios, para concer todo lo que dijo respecto a la campaña turística de este verano y sobre las previsiones que maneja el ejecutivo aragonés de cara a la campaña de invierno.

Síguenos en Twitter y Facebook