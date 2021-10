Arturo Aliaga en COPE: "Yo no soy dócil, ni el sucesor, ni la marioneta de nadie"

El presidente del PAR Arturo Aliagaha decidido presentarse a la reelección a pesar de las voces críticas que han surgido en el partido en contra de su gestión. Asegura que no piensa tirar la toalla. Una decisión que según ha explicado en COPE, su familia no comparte.

En una entrevista a corazón abierto con el director de COPE Jiloca, Jose Luis Campos, Aliaga, que aspira a seguir liderando la formación con un apoyo de al menos el 70 o el 80 por ciento en el congreso que el PAR celebrará el 23 y 24 de octubre, ha hablado de Jose Angel Biel y de los ex presidentes del PAR que firmaron una carta que fue publicada en la prensa, mostrando su preocupación por el futuro del partido bajo la actual dirección. Insiste en que él no es una marioneta en manos de nadie, ni tiene porqué mostrarse dócil ante las indicaciones de las viejas glorias del partido, y está convencido de que le está pasando factura el hecho de que en su día no eligiera formar un gobierno cuatripartito de centro-derecha con el PP, Ciudadanos y Vox.

Arturo Aliaga volverá a presentarse para presidir el PAR Anima a los críticos a presentar propuestas y pide unidad para que el partido siga siendo determinante en Aragón ZARAGOZA 04 oct 2021 - 12:54

En esta larga entrevista, Aliaga asegura que tras los últimos achaques y sus recientes ingresos hospitalarios, ha recuperado el ritmo de trabajo y que incluso muchos le han agradecido que haya dado el paso de presentarse a la reelección.

Afiliado del PAR desde 2007, ha confesado en COPE sentirse molesto porque algunos miembros del PAR hayan recurrido a los juzgados o a la prensa para resolver cuestiones internas del partido en lugar de abordarlas en los órganos correspondientes del PAR. Eso cree que le ha hecho mucho daño a la imagen del partido. Y sobre todo se siente dolido porque algunos hayan aprovechado su momento de mayor debilidad, durante su estancia en el hospital, para atacarle duramente.

Síguenos también en Twitter y Facebook.