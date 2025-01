Arroz con tomate en mal estado en 29 comedores escolares de Aragón

Entrevista con Genaro Delgado, portavoz de la plataforma `Come Pública´

La plataforma `Come Pública´ denuncia que varios comedores escolares recibieron el pasado viernes un lote de comida en mal estado. Se trataba del primer plato, arroz con tomate, distribuido por la empresa Serunión. Ese plato fue repartido, asegura la compañía, en un total de 29 colegios de Aragón: 17 en Zaragoza y 12 en Teruel. La empresa se dio cuenta del incidente demasiado tarde y algunos escolares acabaron consumiendo esa comida en mal estado.

Una monitora se dio cuenta de que la comida estaba en mal estado, advirtió a la empresa y esta aviso a los colegios vía whatsapp pocos minutos antes del turno de comedor. Algunos colegios no vieron el aviso a tiempo y terminaron comiendo ese plato en mal estado.

La empresa, Serunión, dice que va a investigar lo ocurrido y que no se han registrado problemas de salud entre los escolares, pero las familias no se fían porque aseguran que esta compañía ya ha actuado de forma similar en otras comunidades autónomas.

"Sabemos que fue una monitora, que comió antes que los niños, la que probó el plato y avisó de que algo no iba bien. Cuando la empresa se enteró, mandó un whatsapp a los comedores a los que habían distribuido ese plato, pero algunos no lo leyeron a tiempo", afirma en COPE Gerano Delgado de la plataforma `Come Pública´. La empresa afirma que en 18 colegios se comió el arroz con tomate de esta remesa sin detectarse ninguna anomalía.

el problema de la línea fría en los colegios

Los colegios afectados no cuentan con cocinas propias sino que reciben la comida precocinada con antelación. Es la llamada línea fría. Al no tener cocina, estos comedores tenían poco margen de actuación para buscar un plan B que ofrecer a sus alumnos.

Algunos colegios optaron por adelantar el primer plato correspondiente a la siguiente jornada escolar, otros no disponían de más comida y tuvieron que dar a sus alumnos ensalada o directamente, solo el segundo plato. Las familias denuncian que esto no pasaría si todos los comedores escolares tuviesen cocina propia.

"La realidad es que la comida que llega a los colegios es comida de cuarta gama, precocinada y en muchos casos, ultraprocesada. Es una práctica demasiado habitual. Hay colegios en los que la comida es enviada desde Lérida. Se cocina con hasta 20 días de antelación, se almacena en un polígono de Utebo y se manda después a los colegios", explica Delgado en COPE.

De los 29 centros afectados, solo uno consiguió que la empresa le enviase un plato alternativo.