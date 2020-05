Arenere: “Oír ataques a al banca desde el poder político es absolutamente injusto e intolerable”

El presidente de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, ADEA, Salvador Arenere, ha estado hablando en COPE Zaragoza de la importante labor que está realizando la banca en estos momentos de crisis. “Actualmente donde no está llegando el ICO, la banca está dando créditos a 5 años en las mismas condiciones que el ICO y asumiendo el 100% del riesgo, cuando el ICO asume el 80%” explica Arenere que insiste además en que los trabajadores de la banca están teletrabajando sábados, domingos y lunes para atender a los empresarios. El presidente de ADEA, asegura que la banca está ahora “mucho más saneada que en la crisis anterior, sin una exposición al ladrillo que fue lo que en aquel momento perjudicó a las entidades financieras”. Insiste en que si no hay entidades financieras que ofrezcan créditos difícilmente se puede llegar a cubrir las necesidades de las personas, las empresas, las pymes, los autónomos y los comercios. “A partir de ahí, donde más retención se produce a la hora de la aprobación definitiva de un crédito es en el ICO”. Arenere está seguro que con las líneas ampliación de crédito anunciadas por el gobierno de 20,000 millones de euros, en una semana se agotarán. Y será la banca de nuevo quién ayude a los empresarios. Por eso tiene claro que “Oír ataques a al banca desde el poder político es absolutamente injusto e intolerable”

“No somos justos con el papel fundamental y preponderante que ha tenido y deberán tener siempre las entidades financieras, la banca en general”, explica, y es que quiere dejar claro que se sigue confundiendo cuando se habla del “rescate de la banca”. Arenere afirma que no se rescataron a los bancos. Al contrario, los bancos contribuyeron con 8.000 10.000 millones de euros al rescate de las Cajas. Pero bien es cierto que aquí, en Aragón tenemos la suerte de que las cajas, Ibercaja y la Caja Inmaculada entonces, no tuvieron que ser rescatadas porque “hubo una magnifica gestión”. Las cajas que tuvieron que ser rescatadas fueron las que estaban gestionadas por ex políticos, y la influencia política demostró que no fue la más eficiente.

ADEA CONECTA

ADEA, la asociación que preside Salvador Arenere es una de las instituciones que no ha cesado su actividad durante la crisis. A continuado con sus clásicos FOROS ADEA, pero adaptados a las nuevas circunstancias a través de ADEA CONECTA. Se trata de foros pero que se realizan de forma telemática. “Cuando empezó el confinamiento nos replantemos la situación y surgió ADEA CONECTA. Fuimos de los primeros” comenta Arenere. El seguimiento de estos foros está siendo muy positivo con una media de 300-350 personas, llegando incluso a un seguimiento de 800 personas el día en el que el conferenciante fue Javier Tebas, presidente de LaLiga, y con 35 periodistas de todo el mundo siguiendo el evento. “Tratamos de tocar todos los temas de interés, empezamos con la pandemia, con un biólogo de Aragón” nos cuenta Arenere. Este viernes, 8 de mayo, la cita será con Pedro Baños, coronel en la reserva y experto en geopolítica. Hablará del nuevo marco de los nuevos poderes mundiales y que papel jugarán los tres grandes bloques, China, EEUU y Europa en el nuevo orden mundial.

Síguenos en Twitter y Facebook