Árboles por cemento: la denuncia de los vecinos de Torrero - La Paz

Cemento en lugar de árboles. Es lo que afirman los vecinos de Torrero - La Paz que se están encontrando en zonas como la calle Loarre, Checa o la calle Venecia. En este distrito zaragozano hay hasta 500 alcorques vacíos, sin árbol. Los vecinos pidieron que se replantarán pero en lugar de ello afirman que ya hay varias decenas que se han rellenado con cemento.

"En noviembre facilitamos un listado al Ayuntamiento de 500 alcorques del barrio que estaban vacíos junto con la petición de que se llenasen con árboles. Nos hemos llevado la sorpresa de que los están llenando pero con cemento", nos ha contado en COPE Alberto Lorente, portavoz de los vecinos de las zonas afectadas.

Cambiar los árboles por cemento es para los vecinos de Torrero y La Paz un "despropósito". Entre sus argumentos está la necesidad de tener árboles que den sombra ante el calor cada vez más acentuado en los meses de verano: "La calles necesitan árboles y más ahora. Aún no hemos olvidado el último verano con las olas de calor que tuvimos y que, seguramente, se van a repetir en futuros veranos. Necesitamos árboles para respirar aire puro y tener sombra para que nuestras calles sean lugares habitables y de encuentro. Estamos enfadados e indignados al respecto".

Pero, ¿por qué se está haciendo esto?. Todo está relacionado con la accesibilidad y la normativa europea que obliga a que las calles tengan una anchura de 1´80 metros, pero los vecinos afirman que esto debe aplicarse en nuevas calles y no en las que ya existen y tienen sus alcorques habilitados. "Desde Parques y Jardines nos han dicho que lo hacen para ganar accesibilidad y cumplir la normativa europea. Pero esa normativa europea es para calles de nueva construcción, no para las que tiene 50 o 60 años como son las de Torrero - La Paz".

Una accesibilidad que además los vecinos ponen en duda porque el taponamiento de alcorques con cemento no se produce en calles al completo: "Dudamos de la accesibilidad de una calle donde hay una hilera de 50 árboles de los cuales taponen 15 y dejan 35. Eso no soluciona la accesibilidad. La solución espero que no pase por eliminar todos los árboles. Se podrían aplicar otras medidas como cubrir los alcorques, alrededor de su árbol correspondiente, con algún material que impida que alguien se pueda tropezar o que la acera se estreche en exceso. Son materiales filtrantes que no impiden el riego".

Los vecinos de Torrero - La Paz consideran que esta decisión no es acorde con iniciativas de plantaciones de árboles que se están llevando a cabo en otras zonas de la ciudad. Temen la eliminación de hasa 1.200 alcorques en toda la ciudad. Algunos vecinos han realizado pintadas de “árbol sí, cemento no” en los alcorques que se han ido tapando. Los vecinos se reunirán el próximo miércoles y no descartan movilizaciones.

