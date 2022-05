El Palacio de Congresos de Zaragoza acoge el Salón Internacional del Turismo, del 13 al 15 de mayo, dando un paso adelante para apoyar de nuevo al sector turístico. La importancia del turismo para la economía de nuestro país, precisa que este vuelva a recuperar su liderazgo como palanca de desarrollo socioeconómico, en un contexto clave de recuperación a nivel mundial tras la pandemia.

ARATUR 2022, va a ser una edición para generar más confianza y mostrar la potencialidad del turismo como generador de riqueza, ofreciendo así una visión general de las diferentes propuestas de destinos y ofertas vacacionales tanto en Aragón, como en otros lugares de España y del mundo. Todo ello, con el fin de permitir el encuentro de la cadena de valor de la industria turística. El turismo de ocio hace que ARATUR se haya convertido en un punto de interés obligado para todos aquellos que quieren conocer y planificar sus próximas vacaciones. ARATUR se convierte nuevamente como el gran escaparate para la promoción turística y favorece que los ciudadanos planifiquen sus vacaciones atendiendo a los destinos y paquetes vacacionales que les ofrecen las marcas expositoras.

Así, en el Salón Aragonés del Turismo se pueden encontrar itinerarios para conocer más de cerca nuestro territorio, viajar a cualquier lugar de la costa española o planificar una escapada a un destino exótico. ARATUR 2022 presenta un amplio programa de actividades y un gran abanico de alternativas que buscan entretener a todos los públicos y exhibir la gran fortaleza turística, cultural y gastronómica que existe en Aragón, pero también en España y en otros lugares del mundo.

En este sentido volverán a estar representados diferentes espacios y experiencias internacionales en esta edición, como, por ejemplo, la participación de Cuba y Francia, quienes nos harán sentir la cultura, la música, el sabor y los estilos tradicionales de ambos países desde la cercanía. Del mismo modo, tendremos la oportunidad de asistir a la presentación de la marca Posadas Reales de Castilla y León 2022, con grandes sorpresas, entre las que destaca el sorteo de una estancia entre los asistentes.

No podían faltar a esta cita de ocio, gastronomía, cultura y turismo la Comunidad Valenciana quienes nos deleitaran con sus fantásticas degustaciones de productos y bailes típicos de la región. Desde Cataluña, la presencia de Port Aventura hará las delicias de todas las familias, con su atractiva oferta de ocio.

La alimentación está presente en el salón, “Pon Aragón en tu mesa”, realizará presentaciones y degustaciones de productos de Aragón, sumando calidad, territorio e innovación. Así mismo, la Asociación de cafés y bares nos invitará a varios Show Cooking, donde tendremos la oportunidad de conocer a los campeones de la última edición del concurso de tapas, con la presencia de los establecimientos Nola Gras, premiado con la mejor tapa del Concurso de Tapas año 2021, con su cocinero, Alex Viñal, el Bar El Escondite, con su cocinero Luis Vicente, Bar Atípico, con su cocinero Fredy Montoya y la Taberna By Macera, con su cocinero Pedro Manuel Quilez. Música, magia, experimentos y catas serán algunas de las alternativas que los visitantes que se acerquen hasta ARATUR tendrán la oportunidad de disfrutar y participar, como “El dado de la Magia”, un truco de magia ideal para demostrar que puedes ser un mentalista, el Planetario móvil del Observatorio Astronómico de Montalbán, donde tendremos la oportunidad de estar más cerca de las estrellas, planetas y universo, y como no podían faltar, las Catas de aceite D.O. de las Cuencas Mineras, y Catas de vermut artesanal de Valls.

ARATUR presentará toda la oferta de turismo de montaña que ofrece Aragón. Un paraíso natural lleno de parques naturales, montañas, lagos, ríos, rutas verdes, en definitiva, una de las mejores ofertas de montaña para senderistas, montañeros, rutas en bicicleta, espacios para disfrutar de la naturaleza en estado puro. Más de setenta actividades harán que ARATUR sea una verdadera fiesta para los cinco sentidos. El objetivo de esta edición es aunar la magia de viajar con la cultura gastronómica y artística de cada lugar, los productos típicos de la tierra y las muchas probabilidades que ofrecen los distintos destinos.

