Aragoneses ante la vacuna de Astrazeneca: "Hubiera preferido otra, pero hay que terminar con este drama"

Este miércoles se retoma en Aragón la vacunación con Astrazeneca. Se van a administrar a lo largo de esta semana 6.600 nuevas dosis. La vacuna de Oxford está siendo hasta ahora la más polémica. Fue el lunes 15 de febrero cuando se comenzó a vacunar con las dosis de Astrazeneca en Aragón. Los primeros fueron los estudiantes de alguna de las ramas relacionadas con ciencias de la salud. Se continúo poco después con profesionales esenciales como el personal de los centros educativos, policía, la unidad militar de emergencias o los farmacéuticos. Algunos tuvieron efectos secundarios como fiebre, cansancio extremo o dolor de cabeza.

LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE ASTRAZENECA

"Fueron 24 horas de sintomas, escalofrios, dolor de cabeza, apenas podía abrir los ojos, estuve muy mal a nivel gastrointestinal", nos comenta Natalia. "A esos efectos secundarios se suma el miedo ocasionado por las continuas noticias en torno a esta vacuna.Entras un poco en caos, te asaltan dudas y miedos", afirma esta psicóloga zaragozana.

Efectos secundarios y miedo ante la incertidumbre generada por Astrazeneca es lo que también le ha pasado a Elena. "Si que tuve miedo y efectos secundarios. Hay incertidumbre y dudas de qué efectos secundarios tendremos a largo plazo", nos cuenta.

La Policía es otro de los colectivos vacunados con Astrazeneca / POLICIA NACIONAL

Luis Javier también ha recibido ya su primera dosis de Astrazeneca y como Elena, no está del todo convencido de su eficacia y seguridad: "Me pondré la segunda dosis porque no queda otro remedio, pero me crea desconfianza, miedo y temor. De esto se está muriendo la gente. Nos la tendremos que poner por el bien de todos, pero las cosas no están claras".

EL LOTE "DEFECTUOSO" DE ASTRAZENECA TAMBIÉN LLEGÓ A ARAGÓN

A los efectos secundarios de Astrazeneca hay que sumar la alarma creada por un lote que se retiró del proceso de vacunación al haber sido administrado en otros países europeos a personas que después sufrieron trombos. Algunos aragoneses ya habían recibido estas dosis cuando fueron retiradas. Es el caso de Jesús.

"Te dan un justificante con el lote administrado y cuando vi el lote que había dado problemas, me di cuenta de que coincidía con el que me habían inoculado. Llamé al 061 y me dijeron que no tenía porque haber problemas ya que habían pasado más de diez días desde que me pusieron la dosis. No pensé que pudiera pasarme nada malo", afirma Jesús.

CONFIANZA ENTRE LOS FARMACEÚTICOS

Hay casos totalmente contrarios en los que la administración de las dosis de Astrazeneca no han causado ni temor ni apenas efectos secundarios. Es lo que les ha pasado a Enrique y Patricia, ambos son farmacéuticos en Zaragoza. "No notamos ningún efecto secundario, solo dolor de cabeza", asegura Enrique. "Yo tuve dolores musculares pero no me impidieron llevar una vida normal", afirma Patricia.

En Marbella una profesora murió poco después de inocularse la vacuna. Eso hizo saltar las alarmas, pero la autopsia descartó que su fallecimiento estuviese relacionado con la vacunación. Tras todo ello, la Agencia Europa del Medicamento confirmó que esta vacuna es segura. Los farmacéuticos que ya se han vacunado tienen plena confianza en estas dosis: "Estas vacunas han sido autorizadas de emergencia y por eso están mucho más controladas. Cualquier alarma se evalúa por las agencias europeas que son organismos muy profesionales", asegura Patricia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los farmaceúticos reciben su vacuna de Astrazeneca / Guillermo Álvarez Santos

"Las autoridades sanitarias están detrás siempre evaluando los efectos secundarios. Esto sucede con todas las vacunas y medicamentos", confirma Enrique que califica de "innecesaria" la alarma creada en torno a las dosis de Astrazeneca.

EL PROCESO CONTINÚA

La suspensión de la vacuna de Astrazeneca ha afectado al calendario en Aragón. Hasta 9.300 que tenían su cita concertada, recibieron el aviso de que la vacunación quedaba durante unos días en el aire. Ahora se están volviendo a agendar las citas recubicándose hasta el próximo 31 de marzo. Las nuevas citas se comunican vía mensaje de texto reflejándose también en la web del saludinforma.

Ángela, estudiante de farmacia, se vio afectada por esta suspensión pero ya le han comunicado una nueva cita. Su turno llegará este mismo viernes. "Me cancelaron la cita y comprendí que era lo más seguro para garantizar que todo estaba correcto. Lo mejor era esperar una cita a posteriori", asegura.

A pesar de todo, Ángela tiene total confianza en la vacuna: "Confío plenamente en la vacuna. No nos van a administrar algo que no estén seguros de que sea beneficioso".

Los primeros aragoneses que se vacunaron con Astrazeneca ya tienen fecha para la administración de la segunda dosis a comienzos del mes de mayo. A pesar de las noticias, de las polémicas o de algunas reticencias, todos tienen clara una cosa: seguirán adelante con el proceso de vacunacion. "Somos afortunados por poder ponernósla", nos cuenta Jesús.

"Es lo que hay que hacer por mi, por mi familia y por la gente que quiero. Si hubiera podido elegir, quizás no hubiera elegido esta vacuna, pero dadas las circunstancias, que me pongan la que sea necesaria para terminar con este drama", afirma Natalia.

Además, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó administrar las dosis de Astrazeneca también en el tramo de edad de 55 a 65 años. Así, 8.700 profesionales esenciales de este tramo de edad se incorporarán al proceso en los próximos días. De momento esta semana se administrarán 6.600 dosis de Astrazeneca recuperándose el proceso en centros de salud como el de La Almozara, Delicias o Las Fuentes.

Síguenos en Twitter y Facebook