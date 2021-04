Aragoneses ante la suspensión de Astrazeneca: "Nos prometieron un oasis y no se está cumpliendo"

Alrededor de 30.000 aragoneses han recibido ya en las últimas semanas su primera dosis de la vacuna de Astrazeneca. Ahora se ven sorprendidos por la decisión de dejar de vacunar, al menos de momentos, con estas dosis a la población menor de 60 años. Ello provoca que se hayan quedado colgados en su proceso de inmunización frente al coronavirus. A algunos les despierta miedo, a otros incertidumbre y muchos, tienen claro que, a pesar de todo, lo que quieren es que les llega esa ansiada segunda dosis que les garantizará la inmunidad total frente a la pandemia.

"A mi la vacuna me sigue pareciendo segura, lo que me genera dudas es la dificultad de llegar a la inmunidad de grupo este verano. Si ahora lo estamos posponiendo con decisiones como esta, dudo que lleguemos al objetivo", nos explica Ángela, estudiante de farmacia, en COPE.

Hay dudas sobre si se alcanzará esa inmunidad en verano, sobre si la vacuna es segura o sobre si este tipo de efectos secundarios de verdad no suceden con Pfizer o con Moderna. "Lo que me gustaría saber de verdad es si este tipo de efectos solo los produce Astrazeneca o también otras vacunas y no es todo una guerra comercial porque la vacuna de Oxford en la más barata", nos dice Patricia, farmaceutica.

De momento los profesionales esenciales que habían recibido una dosis de Astrazeneca aún no han sido avisado de qué sucederá con su segunda cita, pero ya hay algunas que dudan si se la pondrán o no. "Tuve efectos secundarios con la primera dosis y ahora, después de todo, si sigue en pie mi cita para la segunda vacunación, me lo pensaré dos veces", afirma Vanesa, profesora.

A pesar de todo, la mayoría de los aragoneses no dudan de lo que quieren es seguir adelante con el proceso sea con Astrazeneca o con cualquier otra vacuna. "No tengo ningún miedo a la vacuna ni a que me pongan la segunda dosis, su eficacia ha sido del todo demostrada", asegura Belén.



"Yo he recibido la primera dosis y quiero que siga la campaña para que nos pongan la segunda dosis. Cuanto antes estemos inmunizados, mejor", nos cuenta María José.

EL MIEDO ES CONTAGIOSO



Inseguridad, miedo, dudas... es la tónica predominante entre los que van a vacunarse con Astrazeneca. Una sensación normal, como nos dice en COPE el psicólogo Jesús Padilla. "El miedo es contagioso . Se transmite de padres a hijos o entre niños en el colegio. En su mecanismo de supervivencia, pero es lo más contagioso que tenemos en el terreno de la psicología", asegura Padilla.

Audio ¿Qué efecto psicológico puede tener la suspensión de la vacunación con Astrazeneca en menores de 60 años?

De momento las posibilidades para las personas ya vacunadas con Astrazeneca son tres: dejarles con una sola dosis, algo que no tiene evidencia científica; administrarles una segunda dosis de otra vacuna y por último, esta la opción de que, si no han sufrido efectos adversos con la primera dosis, sí se les pueda administrar la segunda. Todo ello está de momento, sobre la mesa. El departamento de Sanidad considera que todo ello no causará graves inconvenientes en el calendario de vacunación de Aragón.

LA CAMPAÑA SIGUE ADELANTE EN ARAGÓN PARA LOS MAYORES DE 60

La campaña con Astrazeneca si sigue adelante en el grupo de edad de 60 a 65 y los nacidos entre 1956 y 1958 siguen teniendo activo el sistema de autocita a través del saludinforma.es o la app movil. Se acaba de acordar además esta tarde vacunar también con Astrazeneca a las personas de entre 66 y 69 años. Esta por ver en qué momento de la campaña encaja Aragón a estos usuarios dentro del proceso.

El coordinador del grupo de vacunación en Aragón, Luis Gascón, recuerda que no es obligatorio vacunarse pero sí muy recomendable. "Nuestra recomendación es que todo el mundo se vacune, pero no es obligatoria. Reivindicamos que Astrazeneca es una vacuna segura y eficaz", dice Gascón.

También desde este jueves pueden pedir cita para vacunarse, en este caso con dosis de Pfizer, los aragoneses nacidos entre 1942 y 1945.

