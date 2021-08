La aragonesa Cristina Giménez “Quicky” revoluciona las noches de verano en 'Alta Tensión'

La aragonesa Cristina Giménez, más conocida como “Quicky”, es la protagonista en los primeros programas de “Alta Tensión”, el nuevo concurso de Telecinco que presenta Christian Gálvez todas las tardes.

Cristina, aparejadora técnica de profesión, casada y madre de dos hijos, nos confiesa en COPE que ésta “esta siendo la experiencia más importante de mi vida”. Ella es, por ahora, una firme candidata a llevarse el bote que ofrece el programa. Su simpatía y desparpajo están cautivando al público y ella misma se sorprende: “Me encanta que me paren por la calle, que me manden mensajes”

Para cada programa “Quicky” reconoce que no se prepara mucho, “estudiar no lo he hecho nunca, pero lo que suelo hacer siempre es cuando se me cruza una noticia leerla o buscar cosas en internet”. Además como uno de los platos fuertes del programa es la música Cris dice que “tiro mucho de spotify y en el tren suelo mirar google o la wikipedia”

La aragonesa, afincada en Tauste, afirma que ella ya ha ganado “para mi el premio ha sido la experiencia en general”. En Novillas, de dónde es natural, el alcalde ya le dijo que era “la mejor embajadora del pueblo” y ella afirma que no va a parar de contar “historietas” a todo el mundo.

Y por supuesto... todo un clásico, Cristina nos cuenta que “el equipo” del programa es maravilloso. “Son gente joven, que son cariñosos, divertidos”. Además tiene también palabra de cariño para Christian Gálvez : “es uno más del equipo, nunca lo hemos visto enfadado y se presta mucho a las bromas”. Además de presentar “Alta tensión” de lunes a jueves a las 22,00h, Gálvez está los fines de semana en cadena100 con “De sábado con Christian Gálvez” presentando un programa variado lleno de música, entrevistas y muchas risas.

Ahora la gran pregunta es.... ¿Se llevará el bote Cristina?. Ella dice que el panel final es muy complicado “los pulsadores son muy sensibles y le doy por todos los lados”. De todas formas la gran ilusión para ella es arreglar la vieja vespino que era de su madre y para eso ya ha ganado lo suficiente, ahora “Quicky” nos dice que “ya llevo ganado mas de lo que aspiraba y aunque no ganes solo conocer gente, el viaje, ver como funciona todo ya es un premio”. La experiencia en realidad ya es un gran “bote” para ella. ¡Suerte Cristina!

