El PP aragonés pide un Congreso urgente para "abrir una nueva etapa"

Hay que abrir una nueva etapa. Así de contundente ha sido la posición unánime del PP en Aragón tras el comité de dirección autonómico que se ha reunido este martes. Esta opinión será trasladada por el presidente de los populares aragoneses, Jorge Azcón, a la dirección del partido en la reunión que se ha convocado este miércoles en Madrid por Pablo Casado y a la que acudirán los barones del PP. Un encuentro que se producirá antes del congreso nacional que será convocado proximamente por la Junta Directiva Nacional del partido.

La crisis derivada del conflicto entre Casado y Ayuso no deja indiferente al partido en Aragón. Azcón afirma que es un momento complicado pero en el que no se puede mirar a otro lado. "Todos somos conscientes del momento que vive el Partido Popular y de la responsabilidad que tenemos. El PP en Aragón quiere ser parte de la solución que necesita el partido en España. No vamos a hacer nada que pueda suponer una división o mayor fractura de la que ya tenemos en este momento", ha asegurado Azcón.

Ante ello, el PP en Aragon va a trasladar a Casado que es necesario un Congreso extraordinario de forma urgente que renueve la dirección del partido para abrir una nueva etapa: "Pediremos un Congreso extraordinario que sirva para cerrar esta etapa y abrir una nueva que sirva para instalar al PP donde le corresponde estar que es gobernando en todas las instituciones, no por el bien del PP sino por el bien de todos los aragoneses y de todos los españoles".

LA NUEVA PRESIDENCIA DEL PP NACIONAL

Sobre posibles candidatos a optar a la presidencia del partido, Azcón ha alabado la labor del presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo. Afirma que tiene un curriculum único en Europa. Mientras que considera que Díaz Ayuso no abandonará la presidencia de la comunidad de Madrid.

"Ayuso ha expresado que no va a abandonar la presidencia de Madrid. Lo ha expresado rotundamente en repetidas ocasiones. Va a hacer honor a su palabra", ha asegurado Azcón. Mientras, el presidente del PP en Aragón ha afirmado que Núñez Feijóo: "Nadie en España tiene el curriculum que tiene Núñez Feijóo y probablemente, nadie en Europa. Esto es un hecho. No hay otro presidente en la historia de España que haya tenido su éxito y por tanto, es evidente que es un referencia".

Sobre la posible salida de García Egea se ha limitado a decir que para abrir nuevas etapas hace falta generosidad. De momento, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida ya ha anunciado que deja la portavocía del partido y dimite también la diputada nacional, Belen Hoyo.

En cuanto a su confianza en Pablo Casado, Azcón ha explicado que "cuando se dudaba de si Casado había hecho una investigación, yo dije que confiaba en él porque no creo que esas investigaciones de las que se le acusaba hayan sido hechas desde Génova". Sin embargo afirma que "ahora estamos en un momento político distinto y lo que hace falta es un congreso que renueve la dirección del partido".

