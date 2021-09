Aragón vacunará sin cita previa el 23 de septiembre

El próximo 23 de septiembre Aragón llevará a cabo su primera experiencia de vacunación sin cita previa en los centros de salud. Se quiere llegar así a los 200.000 aragoneses que todavía no han solicitado su cita para vacunarse. En el grupo de edad de 20 a 30 años hay uno de cada tres aragoneses que no se ha vacunado, mientras que en el grupo de 30 a 40 esa cifra es del 25%.

El ritmo de vacunación se ha frenado y ante ello se ponen en marcha medidas como la captación telefónica y presencial en los centros de salud, el envío masivo de 200.000 mensajes de texto, la distribución de vacunas a grandes empresas o la vacunación sin cita previa. Sin embargo, el director general de salud pública, Francisco Javier Falo, cree que estas acciones tendrán un “efecto limitado”.

"El día 23 de septiembre todos los centros de salud establecerán un horario para vacunar sin cita. Vamos a ver cómo funciona esta alternativa. No creemos que ninguna de estas acciones nos proporcione un incremento muy alto de personas vacunadas, pero todas juntas sí nos puede aportar", afirma Falo.

En estos momentos, está vacunada con la pauta completa el 75% de la población aragonesa. Hay un stock de 176.000 dosis. Desde Sanidad afirman estar preparados para poner la tercera vacuna en residencias si así se avala científicamente.

LA NUEVA "BOLSA DE SUSCEPTIBLES"

A todo esto hay que sumar la llamada “bolsa de susceptibles”. Es el nuevo concepto en el que trabaja Sanidad para poder determinar el avance de la pandemia y el final de la sexta ola.Son aquellas personas más propensas a contagiarse porque no se han vacunado ni han pasado el virus. Esa bolsa en Aragón la forman 300.000 personas, pero deberían ser al menos, la mitad para poder dar esta sexta ola por finalizada.

"No podemos permitirnos el lujo de tener más de 100.000 o 150.000 personas susceptibles de vacunarse pero que no lo han hecho. La vacunación es lo que nos marcará el final de la sexta ola y probablemente, el final de la pandemia", ha asegurado la consejera de Sanidad, Sira Repollés.

"La transmisión de la enfermedad se va a ligar a partir de ahora a las bolsas de susceptibles. Son aquellos que no están vacunados, los que no hayan pasado la enfermedad y sobre todo, los que suman las dos condiciones, por ejemplo, los menores de 12 años que no hayan pasado la enfermedad ni puedan ser vacunados", ha afirmado Falo

Se estima que la vacuna ha permitido evitar 1.300 muertes por coronavirus en Aragón con un 85% menos de fallecidos en las residencias.

Síguenos en Twitter y Facebook