Aragón trabaja en un plan de empleo para las personas refugiadas de Ucrania

Aragón está “perfectamente preparada” para asumir la llegada de todas las personas refugiadas que se le asignen. Así lo ha manifestado en el Pleno de las Cortes el presidente aragonés, Javier Lambán, que ha comparecido a petición propia y a petición de PP y CS para explicar los posibles efectos y consecuencias del ataque de Rusia a Ucrania. Lambán asegura que la comunidad “ensanchará sus capacidades hasta donde sea necesario” y que la ambición “no tendrá límtes” en lo que a esta ayuda humanitaria se refiere.

Pero, más allá de la simple acogida, Aragón pretende cubrir las necesidades de todas las personas procedentes de Ucrania que acaben recalando aquí. En la planificación de la llegada de niños y familias “no solo se está teniendo en cuenta el alojamiento”, sino también prioridades en educación, en lo que se refiere a escolarización; sanidad; y también en empleo, un ámbito “en el que ya se está trabajando”. Asimismo, se tendrán en cuenta las necesidades propias de las personas mayores.

El presidente admite que el impacto indirecto de la invasión de Rusia a Ucrania sobre Aragón “ya está siendo importante”. Cada vez son más las empresas que se plantean parar la producción por la subida de precios “que sería imposible trasladar al comprador”. El suministro de cereales del Mar Negro es una de las principales preocupaciones en la comunidad. La búsqueda de alternativas en Argentina y Estados Unidos va “por buen camino”.

Además, ha propuesto una revisión y ampliación de la Estrategia de Recuperación y Resiliencia pactada tras la pandemia para afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania y la posible creación de un observatorio en la comunidad que detecte los impactos del conflicto en la economía aragonesa.

Desde la oposición, tanto PP como C'S le han tendido la mano. La portavoz popular Mar Vaquero, insistía en la necesidad de un plan de acogida a refugiados, incluído un plan de empleo, tal y como después ha confirmado Lambán. “Van a venir muchos, no podemos darles solo una sopa y una manta, hay que integrarlos en nuestra sociedad”, apunta Vaquero.

El líder de C'S, Daniel Pérez, apuesta por abrir “de par en par las puertas a nuestros hermanos de Ucrania”, así como poner Aragón como base logística “a dispocición de la heoríca resistenia ucraniana”. Además, ha pedido un plan de choque para las familias y el impuslo a la colaboración público privada para minimizar el impacto económico y social. En este sentido, reclama al Gobierno central que baje los impuestos. Una petición en la que coincide con el PP.

LA MEZCLA ENTRE HITLER Y STALIN

Lambán no ha dudado en calificar a Vladimir Putin como un “criminal de guerra” y un “tirano”. “No es la hoz y el martillo, es la mezcla infecta entre Hitler y Stalin”, ha asegurado el presidente, quien considera que deberá someterse “a un juicio sumarísimo”.

En este sentido, cree que “la diplomacia ya no sirve” y ha puesto sobre la mesa la necesidad de que Europa resideñe su política de defensa, haciendo de la Unión “un poder duro”. “El mundo no es un jardín frances y no se puede combatir un tanque con un ramo de flores, sino con otro tanque”, ha aseverado. Al mismo tiempo, considera que hay que preparar a la población para que sepan que “defender la libertad seguramente supondrá algún tipo de renuncia a nuestro bienestar material”, con más inversión en defensa.

