Aragón trabaja ya en los protocolos para que los funcionarios puedan volver a sus puestos. Así lo ha asegurado en una comparecencia telemática el director general de Función Pública del Gobierno de Aragón, Estaban del Ruste.

El 91% de los funcionarios han seguido trabajando durante la pandemia, aunque en ese porcentaje está incluido el personal sanitario, de Educación y de Servicios Sociales. Si tenemos en cuenta solo el personal de la administración general, ese porcentaje supone el 75,6%, “ya sea de forma presencial o con teletrabajo real”, detalla del Ruste, quien admite que, en la fase inicial de la pandemia, el teletrabajo se limitaba a “poco más que mirar el correo electrónico”. En estos momentos, los escritorios virtuales y las herramientas necesarias sí están funcionando.

Del Ruste reconoce que el hecho de que trabaje el 75% de los funcionarios “no significa que saquemos el 75% de los expedientes”. En este sentido, asegura que el Gobierno trabaja “para no colapsar el sistema” y para que “el pico de trabajo” que se espera a medida que avance la desescalada “afecte al ciudadano lo menos posible.

La DGA asegura que la reincorporación será “gradual y garantizando la protección de los funcionarios y la de los ciudadanos”. En este sentido, serán los servicios de prevención quienes analizarán los puestos y a concretar si se cumplen los aforos. “Si no se cumplen y si no se dota al personal de los equipos necesarios, no se autorizará la vuelta”, asegura del Ruste. El personal vulnerable o con dificultades de conciliación acreditadas será el último en reincorporarse al trabajo presencial y tendrán preferencia para hacer teletrabajo siempre que sea posible.

En cualquier caso, la idea es extender el teletrabajo, que actualmente está funcionando al 25%; y la administración electrónica en todos los procesos. “No sé cuándo acabará esto pero tenemos que estar preparados para que, cuando acabe, no sea igual que cuando empezó porque entonces no habremos aprendido nada: hay que cambiar el sistema”, explica.

Del Ruste asegura que cuando se ha detectado algún caso sospechoso en alguna unidad, se ha iniciado una investigación con todo el personal con el que han que ha tenido contacto, haciendo un seguimiento personalizado. “No ha habido extensión ni contagios, los casos de nuestro personal han venido de la calle", concluye.

