Aragón no tiene instrumentos para detectar la variante británica de coronavirus

Aragón es la única comunidad autónoma que no ha detectado ningún caso de la variante británica del coronavirus. Sin embargo, este no debe ser un motivo de tranquilidad, todo lo contrario. Si Aragón no ha confirmado todavía ningún caso de esta cepa es, en gran parte, porque la comunidad aragonesa no tiene recursos para poder detectarlo. Han sido varios los casos sospechosos que han sido enviados a Madrid para que allí se proceda a su estudio y posible confirmación.

La variante británica del coronavirus podría estar detrás del alarmante aumento de contagios de forma descontrolada en Teruel, especialmente en su capital y en la localidad de Alcañiz. "Hay algunas especulaciones sobre la presencia entre nosotros de la cepa británica pero no está confirmada y además, como nosotros no tenemos instrumentos para verificarlo, lo que ha hecho Sanidad es mandar unas muestras a Madrid para que confirme o no esos posibles casos", ha reconocido este viernes el presidente de Aragón, Javier Lambán.

El presidente del ejecutivo autonómico considera que no son necesarias más restricciones en estos momentos en Aragón. Afirma que hemos alcanzado el pico de contagios de esta oleada y que estamos ya en la conocida "meseta". Sin embargo, sí reconoce que lo que subirá durante la próxima semana son las hospitalizaciones.

Además el retraso en la llegada de las vacunas ya ha provocado tener que aplazar citas entre sanitarios del Hospital Miguel Servet. A pesar de ello, el presidente considera que la semana que viene se podrá seguir vacunando a un "ritmo razonable" en Aragón. En toda la comunidad autónoma se han administrado un total de 54.951 vacunas, de las que 9.872 son ya segundas dosis. Aragón mantiene una reserva estratégica de 4.000 dosis.

Del total de dosis administradas, 22.660 han sido a personas que viven en residencias, 14.810 a trabajadores de estos centros, 11.126 a sanitarios de Atención Especializada y 5.136 de Atención Primaria. Además, 1.219 son personas pertenecientes a otros grupos de riesgo.

