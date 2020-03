Aragón ha registrado ya 1.500 ERTES que afectarán a 20.000 trabajadores

Las empresas aragonesas ya han iniciado 1.500 expedientes de regulación de empleo temporal. Estos ERTEs van a afectar a casi 20.000 trabajadores. Por sectores, caen los servicios y el turismo, mientras que está en auge el comercio online. Sobre el impacto del coronavirus en la economía se ha hablado este viernes en una nueva edición del Foro ADEA con el investigador Federico Steinberg que se ha celebrado vía online.

Esta crisis, asegura Steinberg, será incluso peor que una guerra para la economía con una caída europea de hasta el 8%: “La curva de contagio se aplana con el confinamiento, pero el confinamiento genera una crisis económica. Se habla de economía de guerra, pero podríamos decir que es incluso peor. Se produce un estrangulamiento de la oferta y la demanda. Por un lado, hay servicios que ya no se suministran y por otro, la gente no consume porque no sale de casa y además, tiene incertidumbre económica ante esta situación. La clave está en meter la economía al congelador para sacarla después en las mismas condiciones y sin pérdida de empleos”.

Y una vez que se haya superado el coronavirus, la economía notará el reflejo de los cambios sociales. “En Wuhan llevan tres meses en cuarentena, nos podemos hacer a la idea de que aquí puede ser algo similar. Todo esto tendrá sus ganadores y perdedores. Vemos el auge de un gigante como Amazon y del comercio online, mientras que caen los sectores tradicionales. Después del coronavirus podremos ir al cine, pero se reducirá su aforo. En los restaurantes, China ya ha aplicado medidas como no permitir más de dos personas por mesa y las mesas, a su vez, deben estar separadas por una distancia de dos metros. Por su parte, el turismo no se recuperará de forma inmediata”, asegura Steinberg.

Además, según la última encuesta de ADEA, el 91% de las empresas que han solicitado un ERTE en Aragón no han recibido respuesta. Además, entre las pocas respuestas que ha habido, solo se ha autorizado el 12% de los ERTES. En cuanto a las medidas fiscales del Gobierno, el 70% de los encuestados las consideran insuficientes.

Síguenos también en Twitter y Facebook