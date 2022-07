Aragón recuerda el asesinato de Miguel Ángel Blanco

Aragón se suma a los homenajes que se repiten por toda España con motivo del 25 aniversario del asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, a manos de ETA. La Plaza de San Francisco de Zaragoza ha sido el lugar en el que se han congregado víctimas del terrorismo, y representantes de los partidos políticos de las Cortes de Aragón y del Ayuntamiento. Pero no todos han querido participar. Vox y Zaragoza en Común se han desmarcado de este acto y no han asistido.

La unidad de hace 25 años tiene hoy demasiados matices. Y, como decimos, no todos partidos han querido leer el manifiesto propuesto por la Fundación Miguel Ángel Blanco, 'La unidad a ti debida'. Vox ha convocado un acto esta tarde en el mismo lugar. Zaragoza en Común no ha asistido. Podemos sí, pero no ha participado en la lectura. Sí lo han hecho Lola Ranera, del PSOE; María Navarro, del PP; y Víctor Serrano, de Ciudadanos.

Tras la lectura se ha descubierto un pequeño monolito con la inscripción 'Zaragoza jamás os olvidará', que recuerda a las víctimas de terrorismo. No es casual su ubicación, cercana a la Universidad y a varios colegios, un espacio frecuentado por jóvenes. Muchos de ellos desconoce quién fue Miguel Ángel y lo que supuso su asesinato.

“Hoy luchamos contra el olvido del tiempo que ha provocado que generaciones de jóvenes no conozcan a Miguel Ángel Blanco. No se han depurado las responsabilidades penales y políticas, y más de 300 casos de asesinato siguen sin resolverse. Hoy, en el País Vasco y Navarro, la legitimación del terrorismo se evidencia en actos, fiestas, carteles y pintadas. Hoy la ideología por la que ETA mató sigue vigente y con más poder político que nunca”, ha indicado la concejala delegada para las Víctimas del Terrorismo, Patricia Cavero.

Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, se ha referido al cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco como “uno de los recuerdos más estremecedores que tenemos todos los españoles con buen corazón”. Y ha destacado la importancia de trasladar un relato real de lo que ocurrió y de lo que fue ETA. “Zaragoza no va a ser cómplice de quienes confundir a la sociedad española desdibujando los límites que separan a las víctimas de los verdugos. Ni equidistancias, ni ambigüedades. No puede haber matices”, ha señalado.

“Quienes quieren imponer el relato de los verdugos sólo merecen el aislamiento y el desprecio de los demócratas” porque “es una anormalidad democrática que sólo causará más dolor y sufrimiento a las víctimas del terrorismo”, ha añadido Azcón.

QUE LOS JÓVENES NO OLVIDEN LO QUE PASÓ

Con el violín de Noelia Gracia de fondo, en los jardines del Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, se ha formado con flores la icónica mano blanca. El presidente Javier Lambán, los consejeros, representantes de víctimas del terrorismo y la plantilla de la DGA han plantado sus flores tras la lectura de un manifiesto en el que se reconoce la obligación moral de mantener viva la memoria, especialmente para que los jóvenes no olviden lo que pasó.

Vídeo Homenaje Miguel Ángel Blanco en los Jardines del Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón









El director del Instituto Aragonés de la Juventud, Adrián Gimeno, ha sido el encargado de su lectura. “No puede haber el más mínimo atisbo de duda. Debemos impedir cualquier otro relato de lo que los terroristas fueron y lo que hicieron, que no fue otra cosa que asesinar y atentar contra la democracia, intentar destruir nuestra convivencia y romper cientos de familias con bombas y balas. Los demócratas ganamos la batalla policial y social, y ahora es inexcusable que ganemos la batalla política e histórica. Se lo debemos a las víctimas. Debemos seguir defendiendo la libertad, la vida y la dignidad”.

En Huesca, se han guardado cinco minutos de silencio como muestra de solidaridad con todas las víctimas, convocados por el Ayuntamiento. También hay una placa con el nombre de Miguel Ángel Blanco en el parque Miguel Servet de la capital altoaragonesa. La concentración en Teruel fue martes 12 de julio, donde se guardó un minuto de silencio.

