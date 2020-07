Aragón se queda sin médicos para nuevas contrataciones

Aragón no tiene más médicos disponibles para poder realizar contrataciones. Lo ha asegurado la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en las Cortes de Aragón. Repollés afirma que 1.946 profesionales sanitarios se han incorporado al sistema en los últimos meses. El ejecutivo asegura que Aragón es la única comunidad que ha publicado este tipo de datos en su web de transparencia. Sin embargo a Ana Marín del Partido Popular, las cuentas que no le salen. "Soy de letras, pero sumando a mi no me salen más de 900", asegura la diputada popular.

"En total, 1.946 efectos, 1.818 nombramientos estatutarios y 128 contratos extraordinarios del 061 y de Salud Pública", ha subrayado Repollés que además ha asegurado que "nunca se ha hecho un esfuerzo de contratación como este, no existe ni un solo médico en Aragón que no esté contratado, hemos llegado a la totalidad de los médicos disponibles". Con estas nuevas contrataciones se potencia también un nuevo sistema de atención primaria a través del teléfono o Internet. Algo que no convence a los populares ante el envejecimiento, dispersión y mala conexión a Internet desde muchos puntos de la geografía aragonesa.

También se han reincorporado al servicio 39 médicos tras jubilaciones forzosas. Además, la DGA avanza en la eliminación del nivel cero de carrera profesional.

OBRAS DE LOS HOSPITALES DE TERUEL Y ALCAÑIZ

El departamento de Sanidad también ha anunciado que se incorporarán las sugerencias de los sanitarios a los proyectos de los hospitales de Alcañiz y Teruel. Las obras del hospital de Teruel están paralizadas desde marzo por decisión unilateral de la concesionaria. Ello va a ser aprovechado para incorporar las sugerencias de los profesionales que no supongan una alteración de los plazos del proyecto.



La consejera de Sanidad se ha comprometido a cumplir los plazos en las obras del Hospital de Teruel, que se estima que este terminado en 2022, y ha establecido comienzos de 2021 para reactivar las actuaciones en el Hospital de Alcañiz.



