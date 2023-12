Aragón se queda sin esquiar durante el puente de la Constitución

Después de un fin de semana de frío, las temperaturas se han recuperado ligeramente y el riesgo de nevadas en el Pirineo solo se mantiene activo por la AEMET en las cotas más altas, por encima de los 1.300 metros. Las nevadas de las últimas horas en el Pirineo no sirven para paliar la falta de precipitaciones en forma de nieve de las últimas semanas. Además, durante la jornada de este martes, las temperaturas volverán a bajar pero no esperamos precipitaciones generalizadas hasta el jueves y serán además en forma de lluvia, no de nieve. Estas circunstancias meteorológicas complican las perspectivas del puente de la Constitución para las estaciones de esquí.

Así, las estaciones de Aramón en el Pirineo (Formigal-Panticosa y Cerler) no abrirán. En Teruel tampoco abrirá Javalambre y sí lo hará Valdelinares pero solo de forma parcial. Los cañones han estado fabricando nieve artificial en las últimas horas, pero el tiempo no acompaña y las temperaturas no están siendo lo bastante bajas como para mantener las pistas en buen estado para los esquiadores. El trabajo realizado y las condiciones meteorológicas, según ha afirmado Aramón en un comunicado, "no han sido suficientes para garantizar la apertura de las estaciones en el Pirineo" y aseguran que continuarán trabajando para "abrir nuestras estaciones en cuanto las condiciones meteorológicas nos lo permitan".

Ante este panorama, se ha decidido no abrir durante el puente de la Constitución y Aragón pierde así, uno de sus grandes atractivos turísticos durante estos primeros días de diciembre. La apertura parcial de Valdelinares, en Teruel, donde se espera poder ir ampliando la superficie esquiable a lo largo de los próximos días seguirá atrayendo a la comunidad a turistas procedentes de la Comunidad Valenciana.

Fuera del grupo Aramón, se está a la espera de saber qué sucederá con Astún y Candanchú en el Pirineo, pero los pronósticos tampoco son optimistas. Llanos del Hospital ya tuvo que rectificar el pasado viernes su anuncio inicial de apertura.

