Aragón se prepara para el Brexit

Faltan 21 días para conocer las condiciones de salida del Reino Unido de la Unión Europa. En este marco de incertidumbre, las consecuencias aún no se pueden evaluar. Pero la DGA y las organizaciones empresariales trabajan contrarreloj para estar preparados. Hoy se han reunido para analizar las medidas que el Gobierno de España está poniendo en marcha para paliar los efectos de ese Brexit.

El tejido empresarial aragonés se prepara para lo que está por llegar: aduanas, aranceles y una relación comercial incierta. El consejero de Industria, Arturo Aliaga, asegura que las empresa están preparadas. “Siempre han destacado por tener impulso”, considera. Pero las consecuencias en industria, turismo o agroalimentación están por definir. “Si se instalan controles alimentarios en el lado británico y los medios técnicos no son suficientes, puede haber una avalancha de productos e incluso se pueden perder alimentos perecederos”, lamenta el consejero.

Aliaga apunta, además, que las empresas “tendrán que analizar si son competitivas en un mercado con aranceles y si para ello tienen que reducir costes y cómo hacerlo”. En este sentido, Manuel Teruel, presidente del Consejo de Cámaras aragonesas, apunta: “Cuando las empresas sean marquistas y potentes, el arancel se lo comerá el cliente final; si no, se lo comerá la empresa”. Teruel asegura que “la vida continúa” aunque cambien “las reglas del juego” y asegura que las empresas “tienen una maquinita de resolver problemas”.

Las patronales también confían en la capacidad de adaptación de las empresas. El presidente de CEOE, Ricardo Mur, cree que incluso “se pueden abrir oportunidades para las empresas aragonesas en otros mercados”. Pero admite que las conecuencias del Brexit “ni están evaluadas ni las vamos a conocer el día 1”.

Por su parte, el presidente de CEPYME, Aurelio López de Hita, cree que “no hay que generar alarmismo” pero reconoce que la situación es “complicada”. “A las empresas no les queda otra que adaptarse, buscar nuevos mercados y modificar el tipo de producción, como siempre hacen”, explica. Y aunque las pymes “son siempre la parte más débil”, también tienen “la fortaleza de adaptarse con más rapidez”. López de Hita reconoce que “habrá mortandad de empresas, pero no será solo achacable al Brexit”. “Algunas no podrán sobrevivir pero las que lo hagan serán más fuertes a la salida que a la entrada del problema”, concluye.

